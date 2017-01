Se desprendio parte del techo del hospital de Santa Elena y cayo sobre una medica

Una obstetra del hospital Santa Elena sufrió golpes en la cabeza y su cuerpo tras la caída de mampostería, mientras la profesional realizaba su trabajo.

Durante el mediodía del jueves, Nadia Olote se encontraba organizando el traslado de dos mujeres embarazadas hacia la capital provincial cuando se vino abajo parte del revoque del techo.

La mujer fue asistida por colegas que corroboraron que los golpes no revestían gravedad. Quedó alojada en el sector de observación y se recupera favorablemente.

“Estamos cansados de reclamar soluciones al senador Ballestena, que actualmente en su tercer período de gestión conoce muy bien las condiciones indignas en que se encuentra el hospital. Los techos y la paredes se caen, por la penetración de la humedad en un sector que aún no se ha colocado el sobre techo”, comentó el concejal Ariel Perez Garnier.

El edil agregó: “Trabajar en este precario estado edilicio, constituye un verdadero problema tanto para el personal del hospital como para los mismos pacientes. No hay inversión en infraestructura hospitalaria, como tampoco en las obras existentes que exigen mantenimiento por personal especializado; pasa el tiempo y no se reparan y tenemos después las consecuencias. Francamente hay que decir que un médico o un enfermero no puede trabajar en estas condiciones y los pacientes no se merecen ser atendidos en un estado de abandono del edificio”, culminó.