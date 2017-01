El Sindicato de Camioneros protesta frente a la sucursal de Diarco

Es una protesta del sindicato de camioneros, que realiza acciones similares en otros puntos del país. Reclaman pagos adeudados por la firma propietaria del supermercado mayorista.

Gregoria Pérez 248. Allí están los dos galpones que, en Concordia, tiene la firma Diarco. En ambos lados del amplio portón de acceso hay neumáticos incendiados. Detrás, banderas del “Sindicato de Camioneros” se dejan ver.

“Es una protesta por una deuda que viene desde hace un tiempo”, contó uno de los hombres identificados con una remera del gremio encabezado a nivel nacional por Hugo Moyano. “Ya estuvimos protestando antes de las fiestas”, amplió a El Entre Ríos.

El puñado de camioneros que lo acompañan esquivan los micrófonos. Curioso: hacen una protesta para que la población visibilice el problema laboral que aducen tener con el supermercado mayorista, pero por otro lado no ofrecen entrevistas.

En Concordia reclaman concretamente por pagos adeudados, dijeron off the record los que llevaban adelante la protesta. No son las únicas peticiones que le realizan a la firma identificada con la manzana roja.

En Paraná, antes de fin de año, camioneros protestaron en calle Almafuerte. Jorge Avalos, secretario zonal de camioneros de Entre Ríos, había explicado entonces que el reclamo era por el encuadre gremial de cuatro trabajadores. “Viene desde hace tres meses” y luego de finalizar la conciliación obligatoria, siguen sin tener respuestas.

La empresa no los quería encuadrar en el gremio, y por eso desde el gremio reclaman mejores condiciones de trabajo. “Pasamos a una conciliación obligatoria hasta el 28 de diciembre y la empresa no nos dio respuestas ni nada”, aseveró el dirigente de Camioneros.

En La Pampa, por caso, también hubo una conciliación obligatoria de por medio para que se levantase la protesta que llevó adelante el Centro Empleados de Comercio. La protesta había nacido por tiempo indeterminado.

“Es ropa de trabajo, no estamos hablando de plata. Es comprar un zamping, que es mejor para ellos. Tienen los matafuegos con las cargas vencidas. Son cosas elementales”, había advertido el 30 de octubre el secretario general del CEC.

Desde principios de año el gremio pampeano venía advirtiendo sobre situaciones irregulares. Hubo una audiencia conciliatoria en agosto pero la empresa no cumplió con las exigencias.

Fuente: El Entre Ríos.