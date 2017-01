Tras un mes en cautiverio, rescataron a una joven y a su hija de 2 años

Una joven y su hija fueron rescatadas del cautiverio del que fueron víctimas durante más de un mes en un pasillo de una casa ubicada en inmediaciones de calle Colobrán y Andreu, en Paraná. La Policía advirtió la situación gracias al llamado de una vecina y logró liberarlas. Por el hecho, detuvieron a la pareja de la mujer y tomó intervención en el caso la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

El llamado telefónico llegó al Sistema 911 de Videovigilancia y fue derivado a los uniformados de la Comisaría Quinta. La vecina alertaba acerca de una sospechosa situación: hacía bastantes días que no veía a una de sus amigas y temió por su seguridad, dado que a la pareja de la joven “se la conoce como una persona agresiva”, informaron.

Los efectivos fueron hasta el lugar indicado, cerca del mediodía de este viernes, y entrevistaron a la madre del hoy detenido. “La mujer nos atiende y nos dice que no pasaba nada, que no sabían por qué habían llamado. Cuando pedimos autorización para examinar la casa nos dio una serie de cuestiones que no nos cerraban; los vecinos tampoco nos decían nada”, explicó el jefe de la Comisaría Quinta, Walter Ziegler.

Por este motivo, los uniformados regresaron en horas de la tarde y escucharon que una persona lloraba. Entonces, corrieron una tela que oficiaba de ventana y observaron a la mujer “semidesvanecida” y en “un total estado de abandono”. Cuando decidieron ingresar, se dieron cuenta de que el lugar estaba totalmente electrificado.

Una vez que pudieron sortear ese impedimento, lograron rescatar a la joven y a su hija. La mujer tenía una gran cantidad de lesiones y, tanto ella como su nena, presentaban un cuadro de desnutrición y deshidratación. Fueron llevadas hasta el Hospital San Martín para recibir atención médica y allí permanecen internadas en observación.

Según informaron, el hombre detenido tiene antecedentes psiquiátricos y de haber recibido tratamiento en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. Permanece detenido y a disposición de la Justicia, alojado en la Alcaidía de Tribunales. La fiscal de la causa es Mónica Carmona y se espera que la joven rescatada se recupere para poder esclarecer el hecho.

Fuente: 9 Ahora