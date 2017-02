“Hay que encontrar criterios de racionalidad”, sostuvo Bordet sobre la paritaria docente

El gobernador Gustavo Bordet participó del encuentro al que asistieron sus pares de distintos signos políticos y funcionarios de otras 17 provincias para avanzar en las discusiones paritarias. “Se conversó de la situación general de la educación en cada uno de nuestros distritos. Las visiones son coincidentes. Entendemos también que tienen que seguir existiendo los recursos que Nación transfiere y que estos fondos tienen que tener la correspondiente actualización”, sostuvo el mandatario al retirarse este jueves en la sede del Consejo Federal de Inversiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



“Queremos ser muy prudentes con las pautas inflacionarias que tenemos para este año y sentarnos claramente en un espacio con los gremios docentes, como lo hemos hecho siempre, para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para proteger el bolsillo de los trabajadores de la educación del efecto inflacionario, y por el otro no comprometer con fondos que no podremos hacer frente luego las erogaciones en nuestra provincia”, remarcó.

Además de Bordet, estuvieron presente los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; de Catamarca, Lucía Corpacci; de Corrientes, Ricardo Colombi; de La Rioja, Sergio Casas; de Chaco, Domingo Peppo; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de Jujuy, Gerardo Morales, y de Tucumán, Juan Manzur. También asistieron el vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli; el ministro de Hacienda de Formosa y de Mendoza, Jorge Ibáñez y Martín Kerchner, respectivamente.

“Ha sido una reunión muy importante. Han asistido casi todos los distritos del país representados en un tema que resulta importante habida cuenta que Nación ha decidido no establecer paritarias nacionales. Yo las estaré convocando en mi provincia, como me comprometí, en los próximos días con los gremios docentes para poder llegar a un acuerdo”, sostuvo el mandatario.

Dijo luego: “Se conversó de la situación general de la educación en cada uno de nuestros distritos. Las visiones son coincidentes. Entendemos también que tienen que seguir existiendo los recursos que Nación transfiere, tanto en Fondo de Nacional de Incentivo (Fonid) como el Fondo Compensador para algunas provincias, como así también los fondos para infraestructura escolar y que estos fondos tienen que tener la correspondiente actualización”, detalló.

“Nos interesa que los docentes tengan un salario acorde a las expectativas y pautas inflacionarias. En este sentido, las coincidencias general. Después cada provincia fijará acuerdos paritarios”, añadió.

“Hay que encontrar criterios de racionalidad que establezcan como prioridad la calidad y la excelencia educativa, y no perjudicar a nuestros chicos con tantos días de paro”, concluyó.