Bordet anuncio que promovera una reforma en el Poder Judicial y la devolucion de los aportes patronales al Iosper

El gobernador Gustavo Bordet dirigió ayer miércoles su mensaje ante la Asamblea Legislativa, donde trazó un balance del primer año de gestión de su gobierno y realizó anuncios de lo previsto para este año. En la jornada en que se cerró el proceso de juicio político, declarado abstracto, contra el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Carlos Chiara Díaz, el mandatario entrerriano anunció que promoverá la actualización de la orgánica del Poder Judicial.

“No cabe dudas que se impone una reforma a la organización y funcionamiento del Poder Judicial en sintonía con la vigencia de un nuevo constitucionalismo y un derecho moderno, que no solo exige la defensa de la libertad sino que impone la realización de acciones concretas y positivas en procura de hacer eficaces los derechos humanos y los derechos económicos y sociales”, sentenció el mandatario.

Instó a lograr “el consenso y unanimidad que son necesarios para tener instituciones acordes a lo que los tiempos hoy nos están exigiendo”. Además, anunció que desde este año se devolverá en forma progresiva los 2 puntos de aportes patronales al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Paritarias, situación financiera de la provincia, coparticipación nacional y balance de obras, los otros temas abordados por el mandatario.

En poco más de hora y media, Bordet dio su mensaje ante los legisladores, funcionarios, autoridades municipales, religiosas, judiciales, que se hicieron presentes en la ceremonia con la que dejó inaugurado el 138 período de sesiones ordinarias. Lo que sorprendió fue el cerrado sistema de seguridad impuesto en la Cámara de Diputados. Quienes no estaban acreditados o no disponían de invitación, no podían acceder siquiera al salón. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Urribarri, ordenó el despliegue de entre 10 y 15 policías de civil, de traje negro, en el pasillo previo al salón, que ni siquiera permitieron el ingreso de empleados legislativos.

En el primer tramo, el gobernador Bordet hizo un repaso de las gestiones en materia de salud, educación, obras públicas, seguridad, turismo, entre otras, llevadas adelantes en su primer año de gestión. Pero fue al final de su mensaje que llegaron los anuncios: adelantó que promoverá la reforma del Poder Judicial e hizo mención a los pedidos de juicios políticos presentados en la Cámara Baja, y adelantó que comenzará a devolver el Estado el 2 por ciento de los aportes patronales al Iosper, que comenzará en forma progresiva este 2017 con un 0,5 por ciento.

“En Entre Ríos las instituciones están funcionando perfectamente”, introdujo Bordet, y siguió: “Hemos tenido dificultades a través de sucesivos juicios políticos que han sido planteados en nuestra Legislatura, resueltos según los mecanismos previstos en la Constitución”.

“Desde nuestra gestión hemos sido absolutamente respetuosos de la independencia de poderes, jamás hemos intervenido sobre otro poder y mucho menos sobre el Poder Judicial”, enfatizó, para luego añadir: “Pero también entendemos que la organización del Poder Judicial, que está regulada por la ley 6902 que en realidad es un decreto del 26 de marzo de 1982 -plena dicta militar- y que a lo largo de 35 años ha sufrido decenas de reformas, pero que la ley orgánica no ha sido actualizada luego de tres hechos fundamentales de la vida institucional de esta provincia: la reforma constitucional de 1994 , la provincial de 2008 y la del Código Civil y Comercial que rige desde 2015”.

Y remarcó: “Entonces, no cabe dudas que se impone una reforma a la organización y funcionamiento del poder judicial en sintonía con la vigencia de un nuevo constitucionalismo y un derecho moderno que no solo exige la defensa de la libertad, sino que impone la realización de acciones concretas y positivas en procura de hacer eficaces los derechos humanos y los derechos económicos y sociales”. En ese orden, anunció que estará enviando un proyecto: “Para reformar estas instituciones del Poder Judicial, para lo cual lograremos el consenso y unanimidad que son necesarios para tener instituciones acorde a lo que los tiempos hoy nos están exigiendo”.

Seguidamente, sobre los aportes al Iosper, recordó que esos 2 puntos fueron quitados por la emergencia económica en 1995: “Y no han sido restituidos hasta el presente. Hemos hecho un compromiso con los trabajadores entrerrianos, porque nos interesa justamente la salud, y cuando hablamos de mejoría de salud tenemos que hacernos cargo también como Estado de nuestros aportes”, enfatizó. Y anunció: “Por eso este año devolveremos, comenzando un sistema progresivo, el 0,5 por ciento los aportes patronales para la obra social de Entre Ríos”, aunque además reclamó: “Es de esperar que se termine la industria del juicio a través de los recursos de amparo que sistemáticamente son rechazados de manera inconcebible, y que de seguir esta situación provocarán el quebranto de nuestra obra social”.

”AÑO INTENSO” Y REPASO DE OBRAS

“Fue un año muy intenso, donde iniciamos el periodo de gestión”, expresó al inicio el mandatario, para luego recordar las sucesivas inclemencias climáticas que atravesó la provincia. Y añadió: “Lo hicimos articulando políticas públicas con el gobierno nacional y con todos los gobiernos municipales. Los intendentes presentes aquí son testigos de que este año jamás hubo un sesgo discriminatorio para ningún municipio, hemos trabajado anteponiendo los intereses generales, combinando principios en la búsqueda de consensos abocándonos a una administración trasparente, austera y que busca llegar al ordenamiento de las cunetas fiscales y de la administración provincial”.

Luego, detalló diversas obras en educación, y dio detalles de próximas licitaciones; también mencionó inversiones públicas con fondos propios en materia de saneamiento y agua potable, y dio detalle de trabajos con el gobierno nacional para llevar adelante plantas de tratamiento de efluentes cloacales en ciudades de la costa del río Uruguay “para el saneamiento de nuestro querido río”, expresó. Mientras que en la Costa del Paraná detalló obras respecto de planta de agua potable.

Entre otros proyectos, adelantó que instruyó a las autoridades de Enersa para que gestione a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “la interconexión del cierre norte entrerriano para llevar definitivamente la electrificación a las zonas rurales de los departamentos La Paz, Federal, Feliciano y Federación que es una larga demanda y anhelo de los vecinos”.

Seguidamente, respecto de las constantes inclemencias climáticas del año pasado, reseñó las obras en defensas contra inundaciones para diversas ciudades: se inició en Concordia la reparación de la defensa de la zona sur y la ampliación de la misma; está acordado y firmado el convenio para llamar a licitación de la defensa norte de Concepción del Uruguay, y la reparación de la defensa sur de La Histórica, y terminado el proyecto ejecutivo para la construcción de Villa Paranacito, y están trabajando en el proyecto ejecutivo para la consolidación y protección de las barrancas de Santa Elena, y en La Paz para poder generar acciones en el mismo sentido. También reseñó las soluciones habitacionales trabajadas con Nación, y dio cuenta de la política de vivienda provincial encarada.