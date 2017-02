Peccin: “Si el gobierno nacional no convoca a paritarias, no van a empezar las clases en todo el pais”

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Fabián Peccín, advirtió que “si el gobierno nacional no convoca a paritarias, en el plenario nacional de Ctera convocado para el 23 de febrero se determinará un plan de lucha que incluirá el no inicio de clases en todo el país”. Junto a los otros sindicatos del sector, serán recibidos mañana en la Secretaría de Trabajo de la provincia para continuar con la discusión salarial.

Desde Concepción del Uruguay, en pleno desarrollo de la última etapa de los concursos docentes, Peccín dialogó con FM Litoral y sostuvo el planteo que llevarán el sindicato este martes a las 10 a la Secretaría de Trabajo: “El congreso resolvió que no se iniciarán las clases si no hay una propuesta en los términos que definió la comisión del salario”. Explicó luego que, si bien no se ha resuelto un porcentaje, “el análisis al que se arribó relaciona la pérdida del poder adquisitivo logrado con los aumentos de 2016, que nos dejó entre 8 y 10 puntos por debajo de la inflación, con la inflación estimada para este año, que va de los 23 a los 25 puntos, según organismos oficiales”.

“A partir de ese análisis queremos avanzar en una propuesta y desde ya que rechazamos profundamente el 17 o 18 por ciento que se propicia desde el Ministerio de Educación de la Nación para las provincias, ya que no refleja el recupero salarial de lo perdido el año pasado, ni la proyección para este año”, indicó Peccín.

El sindicalista confirmó que, si el gobierno nacional no convoca a paritarias, el 23 de febrero, en el congreso nacional de Ctera, se determinará un plan de lucha que incluirá el no inicio de clases en todo el país. Al respecto, expresó: “No llamar a las paritarias, dejando que cada provincia negocie por separado desde la perspectiva de provincias ricas y pobres es eludir la responsabilidad de la incumbencia que debe tener la Nación en las provincias en pos de la calidad educativa que todos anhelamos. Si no hay una respuesta oficial, vendrá del lado de los trabajadores organizados”, ratificó.

Acerca de los concursos docentes, que este lunes concluyen en todos departamentos de la provincia, Peccín valoró que se hayan “sustanciado en tiempo record” y comentó: “Son miles de compañeros logrando su ascenso laboral, lo que es muy importante en el contexto de despidos que vive el país”.