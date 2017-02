Agmer convoco al congreso extraordinario para tratar “el no inicio del ciclo lectivo 2017”

Fracasada la instancia de negociación salarial en la segunda audiencia, que se concretó ayer miércoles, los paritarios docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) demandaron “que la provincia no se subordine al techo salarial que pretende imponer el gobierno nacional”. En un comunicado, desde Agmer se informó que convocó al Congreso extraordinario de la entidad gremial para el 2 de marzo, “a los efectos de poner en debate el no inicio del ciclo lectivo 2017 ya resuelto por el último congreso del sindicato en caso de no haber una propuesta superadora a la demanda de los trabajadores docentes”.

“Con la presencia de los representantes paritarios del Consejo General de Educación y de los sindicatos docentes por medio de la presencia de Fabián Peccín, Alejandro Bernasconi, Manuel Gómez y Juan Carlos Crettaz, por AGMER; y Carlos Varela, por AMET; se llevó a cabo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos la segunda audiencia de la paritaria salarial docente, luego del rechazo a la propuesta del día lunes”, informó el gremio.

“El Ejecutivo presentó una propuesta de recomposición salarial de un 18 por ciento anual en tres tramos de 6 por ciento para los meses de marzo, julio y octubre con una cláusula de revisión mensual para ajustar al índice inflacionario fijado por el INDEC, dejando establecido que la paritaria se mantiene abierta durante todo el año”, explicó el gremio.

Y añadieron: “Los representantes sindicales rechazaron la propuesta por considerarla absolutamente insuficiente en tanto que, además de subordinarse al techo impuesto por el Ministerio de Economía de la Nación, no contempla la recuperación de la pérdida salarial del año 2016, ni prevé suficientemente la estimación inflacionaria de 2017, que sólo en los meses de enero a mostrado aumentos y tarifazos por encima del 6 por ciento propuesto desde marzo. Además, reiteramos la demanda aumento salarial en blanco, la remuneratividad del FONID y la devolución de los días descontados por huelga sobre lo que no hubo respuestas”.

“Desde Agmer formalmente y rechazada la propuesta, señalamos que se convocará a la deliberación de los docentes y a congreso de la entidad para dar forma a la resolución de no inicio del ciclo lectivo 2017 ya expresada en el último Congreso Extraordinario de la entidad”, anunció el gremio.

Y cerró: “Comunicamos que se convoca a Congreso Extraordinario de la Entidad para el próximo jueves 2 de marzo, a los efectos de poner en debate el no inicio del ciclo lectivo 2017 ya resuelto por el último congreso del sindicato en caso de no haber una propuesta superadora a la demanda de los trabajadores docentes”.