Lascurain: “se pierden 7 mil millones al año por el precio vil que le pagan a Salto Grande”

El vocal de la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande (Cafesg), Diego Lascurain afirmó que Salto Grande “tiene que cobrar 8400 millones de pesos anualmente” pero actualmente recibe “nada más que 1440 millones”. Precisó que Entre Ríos debería percibir entre 1200 y 1400 pesos el megavatio, pero se obtienen “apenas 240 pesos”.

“El aumento real del precio debiera llevar a Entre Ríos a percibir 1.200 o 1.400 pesos el megavatio hora como lo hacen con las generadoras privadas, cuando lo que recibe es apenas 240. Con ese precio es imposible tener excedentes, ya que hay que descontar los costos operativos y de mantenimiento, los costos de transporte, los costos de comercialización que cobra Ebisa, el presupuesto de CTM, entre otros, con lo cual es imposible que queden excedentes”, dijo el vocal de Cafesg.

Lascurain salió al cruce de declaraciones realizadas por el vicepresidente de CTM a diario NOTICIAS, Raúl Bobillo, a quien acusó de omitir información y mentir respecto a los fondos excedentes de Salto Grande. “Bobillo miente: a 240 pesos el megavatio no existe posibilidad alguna de tener excedentes, porque con eso ni siquiera alcanzaría para cubrir los gastos de CTM”, fustigó.

Lascurain aseveró que “Salto Grande tiene que cobrar 8.400 millones de pesos anualmente, cuando en realidad está recibiendo nada más que 1.440 millones”. Y aseguró que “esta es la cuestión nodal por la cual se exige también conocer a ciencia cierta cuál es el presupuesto de la Comisión Técnica Mixta (CTM), información pública que no está a disposición y que incluso Bobillo dice no tener, para lo cual desde Cafesg le hemos solicitado en reiteradas ocasiones audiencia al presidente de CTM, Roberto Niez, y no nos han contestado. Queremos saber también por qué desde la entidad no se defienden los intereses de los entrerrianos”.

El vocal subrayó que “un cálculo rápido nos permite tener una idea estimada de lo que podría estar cobrando Salto Grande. Se recibieron 120 millones, a 240 el precio del megavatio hora, cuando se debieran haber recibido más de 700 millones al mes, y 8.400 millones al año; esto es un despropósito” remarcó. “Existe una diferencia abismal entre lo que percibe Salto Grande y lo que debiera recibir, diferencia que ronda unos 7 mil millones al año que no se están percibiendo y es un perjuicio real. También es millonaria la pérdida por el pago de regalías para Entre Ríos”.

“La pérdida económica es de magnitud”, agregó Lascurain, para quien “el perjuicio es total: mientras a las empresas privadas se les paga 1.400 pesos el megavatio/hora o más, y a Salto Grande tan solo 240. Esto significa que la represa que generó en marzo unos 500 mil megavatios, debiera haber recibido este mes cerca de 700 millones y no 120”.

“Lo grave de las declaraciones de Bobillo es que omite intencionalmente información relevante, cuenta solo una parte de la historia, y esconde datos que muestran como desde el gobierno nacional se saquea los recursos de los entrerrianos”, fustigó el vocal de Cafesg para agregar que “es noticia vieja el aumento de precio de la tarifa, que lo llevó a 240, pero justamente lo que se niega a explicar el delegado de CTM es porqué como entrerriano no pelea por que se le pague a Salto Grande lo mismo que a las generadoras privadas, que a veces supera los 1.400 pesos el megavatio/hora”.

“Acá hubo una política del Gobierno nacional que descongeló las tarifas y que como si fuera poco, aplicó una megadevaluación, entonces cuando se habla de excedentes es preciso explicar claramente que los costos operativos de la Represa –que son en dólares-aumentaron producto de esa megadevaluación, con lo cual el precio de 240 pesos el megavatio/hora no alcanza a cubrir los costos y además hace que Cafesg sea deficitaria; esto sin entrar a analizar que durante todo el 2016 se sostuvo una tarifa de 120 pesos el megavatio/hora, con lo cual la situación era más grave aún”, finalizó.