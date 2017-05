Bordet pidió inversiones al sector privado  

El gobernador emitió un mensaje en el Día del Trabajador en el que dijo tener claro que “si no hay un sector privado pujante, que incorpore valor agregado, no puede haber dinamismo en la generación de trabajo”. Pidió inversiones a los empresarios entrerrianos y destacó su política de no disponer despidos en la administración pública, en contra de lo que viene pasando en el Estado nacional. “Los trabajadores nunca serán la variable de ajuste”, reiteró, al tiempo que adjuntó lo realizado en algunos organismos. Reiteró su mención a la “situación crítica” en que recibió a la provincia, pero no cuestionó ninguna medida nacional.

“Alentamos a nuestros empresarios en su permanente crecimiento, mientras tanto dentro del sector estatal cuidamos el empleo a partir de un paradigma claro: Los trabajadores nunca serán la variable de ajuste”, dijo el gobernador Gustavo Bordet con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador.

“A pesar de la crítica situación financiera de Entre Ríos no hubo un solo despido y acompañamos los salarios de los trabajadores públicos al ritmo de la inflación. No somos patrones de nadie, tenemos un mandato popular y por ende tenemos que relacionarnos con las organizaciones para cumplir con los cometidos de la gestión por un lado; y por otro lado para mejorar cuestiones de trabajo y los acuerdos salariales que se discuten en paritaria siempre”, subrayó el gobernador.

“Siempre he tenido una política de diálogo permanente y de respeto con todas las organizaciones. El diálogo que trae acuerdos que se traducen después en soluciones. Y ésta no será la excepción”, expresó Bordet.

Luego, desde el área de Comunicación del mandatario se compartió una suerte de balance de gestión de algunas áreas que se reproduce textualmente:

“El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social asiste y apoya a miles de emprendedores que reciben aportes y/o participan de diferentes programas.

En ese marco, se han entregado microcréditos, permitiendo que emprendedores de toda la provincia pudieran acceder a una línea de financiación para desarrollar y potenciar su proyecto productivo, fortaleciendo la economía social en el territorio provincial.

Por otra parte, del Programa Crecer, ya son más de 5.000 los jóvenes que han participado. Su objetivo es desarrollar y capitalizar los saberes de jóvenes entrerrianos de 18 a 35 años en situación de vulnerabilidad para llevar adelante emprendimientos productivos o de servicio que permita incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

Crédito Joven impulsa la movilidad social ascendente de jóvenes profesionales facilitando su inserción al mercado laboral y brindando asistencia para el inicio o consolidación de su actividad laboral. Financia herramientas, equipamiento, mejoras de los espacios productivos y acciones que tiendan a mejorar la comercialización y/o prestación de servicios.

Por otro lado, se financian cooperativas textiles, apícolas, y de trabajo. Y en el marco del programa de Incorporación de Tecnología se han invertido 4,6 millones de pesos que permiten fortalecer 366 unidades productivas de emprendedores de la economía social durante 2016. Esta línea de trabajo busca mejorar las condiciones de producción de los emprendimientos de la economía social a partir de dotarlos de aquellas herramientas que les permitan lograr un salto cualitativo y cuantitativo en términos productivos.

Se fortificaron y se gestionaron proyectos municipales de economía social en 18 localidades, que involucran a 535 emprendedores. De igual forma, en el programa Poder Popular se financiaron 82 proyectos.

Además se llevan adelante los programas Mejor es Hacer e Iniciativas Populares. Estas iniciativas constituyen una herramienta de abordaje territorial que acompaña a la sociedad en su transformación, dotando de contenido solidario a la acción comunitaria, propiciando que las acciones locales sean experiencias multiplicadoras.

El gobierno provincial continúa con el apoyo a jóvenes que quieran realizar proyectos productivos agropecuarios, industriales o servicios conexos. Es así que a través de la Dirección de Jóvenes Emprendedores, perteneciente al Ministerio de Producción, se busca asesorar, capacitar y financiar a personas de entre 18 y 40 años con ideas de emprendimientos productivos o ya en marcha.

Se trata de un crédito que no tiene tasa de interés, otorga un año de gracia y se devuelve luego en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Durante 2016 accedieron al financiamiento ocho proyectos agropecuarios y 14 proyectos industriales.

El programa Mejora Competitiva para Pymes permite conocer la realidad de las pymes locales, para luego implementar acciones tendientes a propiciar la mejora de su competitividad y vigorizarlas, considerando que estas empresas tienen una participación muy importante dentro de la estructura económica de la Región.

La provincia presenta características únicas con dos rasgos distintivos: la distribución proporcional de su población en todo el territorio y la diversidad de sus sistemas productivos, que la ha transformado paulatinamente en un gran complejo agroalimentario y agroindustrial.

Desde el Ministerio de Producción se entregaron aportes a pequeños productores a través de los programas de Desarrollo Rural Incluyente (Proderi) y de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf).

Ambos tienen como objetivos promover la mejora en la productividad a través de la asistencia técnica y el acceso al financiamiento para los pequeños productores. Se busca suscitar la mejora de la calidad de vida de las familias rurales vulnerables a partir del aumento de la productividad, la inserción en cadenas de valor y la creación de oportunidades de trabajo conservando el medio ambiente.

Se generaron ámbitos de participación con diversos sectores de la producción provincial, que trascendiendo las urgencias de la coyuntura, buscan analizar las necesidades del sector, evaluar las distintas políticas públicas implementadas y proponer acciones a futuro. La premisa es la elaboración de un proyecto de trabajo que siente las bases de una actividad estable y sustentable para las cadenas de valor.

A través de las misiones comerciales realizadas en diferentes lugares del mundo, la provincia busca posicionar sus productos en los mercados internacionales, como una forma de apertura de las fronteras, expansión comercial y potenciación del mercado laboral provincial. De este modo, se han realizado visitas con fines comerciales a Brasil, Paraguay, Dubai, China, Chile, Uruguay, Moscú y Bolivia.

Además de brindar más y mejores condiciones de vida a la gente, la obra pública se transforma en un mecanismo para generar empleo genuino, capaz de dinamizar el mercado local de consumo y producción, sosteniendo a la pequeña y mediana empresa.

Las obras que se llevan adelante son financiadas presupuesto provincial, y algunas de ellas la inversión es conjunta con el gobierno nacional, y se traducen en decenas de empresas, consorcios, profesionales y trabajadores de la construcción entrerrianos que tienen acceso a un empleo digno producto de un gobierno decidido a mantener y consolidar una política de infraestructura orientada al desarrollo y fortalecimiento de cada ciudad y pueblo de la provincia.

Con 400 obras de infraestructura vial, escolares y de saneamiento en ejecución a lo largo y ancho del territorio entrerriano son cientos de personas que día a día pueden contar con un lugar de trabajo para seguir construyendo una provincia pujante, más igualitaria y con posibilidades de inclusión para todos.

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos viene trabajando para que la provincia cuente con recurso calificado en áreas prioritarias en términos productivos y tecnológicos. Para ello, hace una fuerte articulación con universidades y centros de investigación para que los jóvenes logren sus títulos de grados de la mano de ideas y/o proyectos que desarrollen un servicio o producto.

Este trabajo logró que Entre Ríos, por ejemplo, lidere el ranking de provincia que presenten y aprueban becas TIC es tanto instrumento del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva destinado al fortalecimiento de recursos humanos aplicados al sector del a tecnología e información de la comunicación. Además, esto le valió el reconocimiento al Estado provincial por parte técnicos del Banco Mundial.

Entre Ríos presentó 116 proyectos de los 406 que hubo en el país. De esas iniciativas, 100 ya fueron aprobadas con lo cual se inyectará al mercado 14 millones de pesos en ese concepto.

Liderar en la instrumentación de esta herramienta desafía al gobierno entrerriano a ir por más, por lo cual desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación se trabaja en afianzar la articulación con empresas y el incentivo a que los emprendedores tecnológicos logren traducir sus iniciativas en pymes en una provincia que está cuarta a nivel nacional en cuanto a este tipo de empresas.

Encuentros, visitas, asesoramiento, gestiones y capacitaciones son algunas de las acciones concretas por las que se están generando puestos de trabajo en el ámbito de la ciencia y tecnología.

En síntesis, el conocimiento, la transferencia y la formación de recurso humano altamente calificado es el valor agregado que desde Ciencia y Tecnología la provincia busca imponer en los puestos de trabajo genuino que se generan.

La provincia, a través de la Secretaría de Trabajo, establece políticas para defender el empleo, difundir y controlar el cumplimiento de las normas laborales y promover la seguridad social.

Bajo la órbita de la sede laboral, la provincia establece herramientas para el asesoramiento y la asistencia de los trabajadores, empleadores y sindicatos a fin de mejorar la calidad del empleo.

El área laboral cuenta con 17 delegaciones distribuidas en la provincia donde los trabajadores puede consultar o denunciar el trabajo no registrado, los incumplimientos a la Ley de Contrato de Trabajo o al Convenio que rige de acuerdo a la actividad, el pago en fuera de término, la falta de pago de indemnización, la falta de entrega de certificación de servicio, violencia laboral. Desde las delegaciones laborales, la provincia controla la registración del trabajo, persigue el trabajo infantil, atiende los conflictos laborales y todo lo relativo al ámbito laboral entrerriano.

A través del Programa Defender, se ofrece, de manera gratuita, un completo asesoramiento jurídico y psicológico a los trabajadores. El área dispone de un cuerpo de profesionales para atender consultas en materia laboral, redactar telegramas y/o denuncias, brindar contención psicológica, orientar y asistir en materia de violencia laboral, discriminación, adicciones, maltrato y menoscabo a los derechos del trabajador y a la dignidad de sus condiciones laborales.