Cresto reitero el pedido por la ciclovia y la iluminacion de la ruta 015

El intendente Enrique Cresto recordó la gestión conjunta realizada con el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Roberto Niez, a fines del año pasado para que con fondos nacionales se construya sobre la ruta 015 una ciclovía que permita dotar de mayor seguridad a una zona frecuentada diariamente por centenares de ciclistas. Junto con la iluminación, estimó que serán avances significativos en materia vial y turística en virtud de que desde la comuna se pretende que esa ruta sea la entrada principal a la ciudad.

En diálogo con diario NOTICIAS, Cresto destacó que “la ruta 015 es la ruta por excelencia que usan los ciclistas: ahí se hace el medio iroman, el triatlón, y si uno va, va a ver que ahí van entre 250 y 300 ciclistas por día, desde las 6 de la mañana que empiezan a entrenar hasta las ultimas horas de la tarde”.

Recordó que “nosotros por una cuestión de precaución y a pedido de los ciclistas pusimos carteles en los que pedimos a los camioneros que tengan precaución. El OCCOVI (Organismo de Control de las Concesiones Viales) nos retira los carteles y los mandamos a buscar para recuperarlos, aunque no para colocarlos de nuevo”.

Se quejó de que “el problema es que el OCCOVI tiene esa actitud con los carteles institucionales que puso el municipio en la ruta 015 y no saca los carteles de la ruta de Regionales y otros negocios que ponen en la ruta y que ya han provocado accidentes, por los que me reclaman automovilistas que han tenido accidentes y otros que se quejan por la peligrosidad que representan y sin embargo no los tocan”.

Recordó que “tenemos el pedido a Nación para hacer una ciclovía que vaya desde la ruta 14 hasta la Monseñor Rösch y la posibilidad de extenderla hasta la Aduana”.

Dijo que “con el presidente de la Delegación Argentina de Salto Grande, Roberto Niez, lo hablé para que se destinen fondos que están destinados a trabajar en la región, como son los que surgen del cobro de peaje a los camiones que pasan por el puente internacional, y fuimos a Nación a gestionar juntos”.

“Pero lo cierto es que hoy los ciclistas no tienen ni siquiera los carteles de precaución”, lamentó.

Precisó que “el proyecto está presentado ante el gobierno nacional y nos dijeron que no había presupuesto para este año. El proyecto involucra varias alternativas: banquina pavimentada con iluminación más ciclovía, banquina pavimentada o ciclovía”.

“Hacer una primera etapa de ciclovía entre la ruta 14 y la Monseñor Rösch, que son siete kilómetros, sería un gran avance”, estimó.

Advirtió que “seguramente nos vamos a acordar de esto cuando pase un accidente, lamentablemente. Pero tenemos la oportunidad de evitarlo”, remarcó.

Cresto destacó que la construcción de la ciclovía se sumará a las obras que se realizan sobre la 015 para convertirla en el acceso principal a Concordia. Comentó que entre otras gestiones, se solicitó a Google Maps, Garmin y a todas las empresas que proveen GPS que indiquen a esa ruta como el acceso a la ciudad.

ILUMINACIÓN

Consideró el intendente que en una primera etapa se podría tomar el ejemplo salteño que colocó iluminación en la ruta que conecta la represa con la ciudad, con luminarias de led, y con carteles que indican que la obra se hizo con fondos de Salto Grande.

GESTION CONJUNTA

A fines de diciembre del año pasado, el intendente Enrique Cresto y el presidente de la Delegación Argentina de CTM, Roberto Niez, mantuvieron un encuentro con el subsecretario de Movilidad Urbana de la Nación, Martín Orduna, y funcionarios nacionales, con el propósito de solicitar la ampliación de la ruta 015, la construcción de una ciclo vía y su iluminación.