Comision del Senado dio despacho al proyecto de provincializar Salto Grande

La comisión de Legislación General del Senado dio despacho favorable al proyecto de ley de Soberanía Energética, que podría ser tratado en 15 días. “Es un paso más”, dijo el autor de la iniciativa, Ángel Giano, y señaló que seguirán trabajando en la búsqueda de apoyos: “No queremos apurar los tiempos”, apuntó. La iniciativa “declara que la energía natural del río Uruguay, la energía que genera la represa de Salto Grande es de Entre Ríos, que el complejo hidroeléctrico debe ser provincial”, expresó Giano. Precisó que “en el tercer artículo se le encomienda al Gobernador que realice las gestiones para que esto pueda suceder”.

También se le pide “a los legisladores nacionales, si no hay un acuerdo político, que trabajen en un proyecto como el que se sancionó en el año 1997, la ley nacional que provincializaba Salto Grande, que después fue vetada por Menem y, trascartón, a los pocos días salió la ley que repara los daños de la represa al construirse, que es la ley de Excedentes, que no se está cumpliendo”, recordó el Senador.

“Es una ley declarativa que se inscribe en la misma línea de otras leyes de ese tipo, como la ley anti represas, como la declaración de Entre Ríos libre de fracking y protegimos por primera vez el Acuífero Guaraní y las aguas subterráneas”, aseguró Giano. Al respecto agregó: “Hemos planteado que para el futuro entrerriano hay dos recursos estratégicos: el agua y la energía. Creemos que somos dueños de la energía somos dueños, pero hoy Enersa y las cooperativas eléctricas solo pueden ser distribuidoras. Si logramos la provincialización podemos ser generadores, comercializadores, adquirir la energía más barata y que los entrerrianos la paguemos más barata, como nos dijeron que iba a pasar desde el primer momento que vinieron a construir al represa”.

“La oposición al principio se oponía totalmente, pero advirtió que la historia del radicalismo, que dirigentes de mucha trayectoria como el ex senador López o el actual intendente Cecco, todos avalaban la provincialización de la represa; no es un invento nuestro”, subrayó Giano. “Creo que fue una razón fundamental por la cual coinciden con los argumentos para la provincialización, más allá de que algunos senadores plantean que se debe hacer una declaración ante el Gobierno nacional y nosotros queremos que sea una ley. Finalmente veremos en el debate en el recinto, cuántos votan la ley y cuántos no. Hasta ahora sabemos que de 17 hay 10 votos seguros”, aseveró.

“NO QUEREMOS APURAR LOS TIEMPOS”

Por otro lado, el autor de la iniciativa descartó que se trate en la sesión de este miércoles. “No queremos apurar los tiempos. Si desde 1994 hay un reconocimiento constitucional de que los recursos naturales son de las provincias, pasaron 23 años y hasta ahora no se ha generado un pleno debate, no hay por qué apurar los tiempos en esta gestión”, explicó a APF.

Luego comentó: “Estamos militando la idea, para que se vaya conociendo y vaya teniendo la mayor cantidad de apoyo. La historia de las regalías, de la represa, de la Cafesg y los excedentes, ha sido una historia multipartidario. Siempre el radicalismo, el peronismo y todas las instituciones entrerrianas han ido juntas. Por eso creemos que éste debería ser un proceso similar. Tenemos el transcurso del mes de mayo para seguir en búsqueda de la ley que declare la provincialización de la represa de Salto Grande”, finalizó.