Esta semana habra nuevas asambleas en el Registro Civil sin atencion al publico

Las asambleas se realizan en distintas reparticiones provinciales en el marco de las acciones definidas por UPCN en reclamo de la convocatoria a negociación salarial. En el Registro Civil las medidas se retomarán miércoles y viernes de 11 a 13 sin atención al público. La secretaria gremial, Carina Domínguez, no descartó que se profundice el plan de lucha “si permanece este escenario de silencio”.

El gremio continuará esta semana con asambleas informativas en distintas reparticiones provinciales a la espera que el gobierno provincial “toma la decisión de convocar para continuar la discusión paritaria”, precisó la dirigente y explicó que en el transcurso de la semana “vamos a definir cómo avanzamos”. En ese punto, no descartó una profundización del plan de lucha “si permanece este escenario de silencio”.

El gobierno no ha vuelto a convocar a los estatales, aunque sí mejoró la oferta a los gremios docentes tras una reunión celebrada la semana pasada. La nueva propuesta para este sector fue del 23,5 por ciento.

“Al no tener convocatoria no podemos hablar de ofrecimiento, si no estamos especulando sobre la negociación que tienen en otro ámbito. Nosotros queremos una discusión propia donde la agenda es el tema salarial como eje, pero donde también hay otros puntos que para nosotros son sumamente importantes”, dijo Domínguez al respecto. También explicó que se deben sentar a “discutir con la realidad de los estatales, ya que cada escalafón tiene su problemática y su proyección”.

Los días miércoles y viernes de esta semana, habrá nuevamente asambleas en el Registro Civil, de 11 a 13, sin atención al público.