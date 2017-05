Bordet: “No estamos dispuestos a ceder a la extorsion de una interna gremial”

“Podemos discutir todo el tiempo que sea necesario, pero con los chicos en la escuela, y vamos a hacer el máximo esfuerzo para lograrlo. Tenemos una gestión donde siempre hemos tenido un diálogo abierto con nuestros docentes, en cualquier lugar que nos encuentren, en la calle, en una escuela o en una paritaria”, afirmó este martes el gobernador Gustavo Bordet, un día después del anuncio de un nuevo paro en suspenso de Agmer, a la espera de una oferta “superadora”.

“Nuestro ofrecimiento salarial pone en valor la defensa del salario docente y sin embargo no sólo no se acepta, sino que además se amenaza con nuevos paros. Los entrerrianos no estamos dispuestos a ceder a la extorsión de una interna gremial. Hay que priorizar la educación”, soltó el mandatario en la Escuela Técnica Nº 68 Profesor Facundo Arce, de Seguí, al encabezar el acto de apertura de sobres para ampliar y reparar el edificio por casi 30 millones de pesos.

“Quería dejar planteada esta convocatoria para encontrar una síntesis que nos permita ser una provincia donde no haya diferencia entre los chicos que tienen clases en la escuela privada y los que no tienen en la escuela pública”, fue el mensaje del gobernador a la dirigencia de Agmer, el único gremio que no aceptó la oferta salarial del gobierno.

“Hemos convocado con absoluta libertad a todas las organizaciones gremiales a acordar una propuesta salarial que pueda satisfacer las necesidades que tiene el docente, pero sin embargo no siempre encontramos la misma reciprocidad desde un sector del gremialismo. Cada vez que entablamos una negociación, siempre hay una amenaza velada o explícita de hacer un paro si no se cumplen las condiciones previas a sentarnos a negociar”, sostuvo.

“Hemos negociado siempre bajo esa presión permanente de paros, y aún así nunca nos hemos negado al diálogo, abrimos distintas instancias, hemos mejorado las ofertas salariales y sin embargo hemos tenido 14 días de paro en la provincia y eso es inadmisible porque hay niños y padres que se están perjudicando. Y se está creando una brecha entre la educación pública y la privada”, acotó.

En ese sentido, llamó a una reflexión y expresó: “Hoy en Entre Ríos hemos ofrecido un incremento del 23,5 por ciento, el máximo que podemos dar, muy por encima de otras provincias como Río Negro, Misiones, Tucumán. Ofrecimos el mismo porcentaje que la provincia de Córdoba y tenemos un porcentaje de 3,5 puntos arriba de lo que está ofreciendo la provincia de Buenos Aires. Es un porcentaje muy superior al que acordaron todos los municipios en Entre Ríos y muy superior al que acordó UPCN ayer en Buenos Aires que es del 20 por ciento; un incremento superior al que se ofrece en la actividad privada como la construcción que es del 21 por ciento y el comercio que es del 20 por ciento”.

“No pueden ser prenda de extorsión nuestros alumnos en la provincia. Mientras tanto vamos a seguir bregando por la calidad educativa, vamos a seguir inaugurando edificios escolares, licitando nuevos edificios, más capacitaciones y equipamiento y no vamos a cortar jamás el diálogo. Siempre lo haremos con esta actitud clara, franca y sincera”, enfatizó el mandatario.

ESCUELAS TÉCNICAS

Junto al intendente de Seguí, Cristian Treppo, y a los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Planeamiento, Luis Benedetto; y de Producción, Carlos Schepens, el gobernador saludó a las autoridades y legisladores presentes, como así también a toda la comunidad educativa, y dijo estar “muy contento de poder compartir con ustedes esta hermosa mañana que nos trae el augurio de poder tener un nuevo edificio para esta escuela técnica de Seguí.

“Y esto no es un hecho aislado. Es la quinta escuela técnica que estamos licitando en Entre Ríos y hay siete más que están prevista para hacerlo durante el año en curso porque entendemos que la educación técnica resulta fundamental en un proyecto y en un modelo de país que propende al desarrollo y a una educación que tenga una aplicación con una salida laboral específica y definida”, agregó.

“Hace muchos años las escuelas técnicas fueron diseñadas en Argentina para que formen jóvenes que puedan tener una salida laboral y una capacitación que les permita desarrollar un futuro mejor”, continuó diciendo el gobernador y acotó que “a este criterio lo compartimos plenamente con el gobierno nacional porque solos nos podríamos hacer estas obras. Las tenemos que hacer entre el gobierno nacional, nuestro gobierno provincial y los gobiernos municipales porque tenemos un único y claro objetivo que es mejorar la calidad educativa de nuestras comunidades”.

Párrafo seguido, afirmó: “He sido docente durante muchos años y sé del esfuerzo que pone el personal y la comunidad educativa en cada establecimiento escolar para mejorar las condiciones educativas. Una escuela es como un continente y ese continente tiene que ser mejorado. Es el edificio el continente. Tiene que tener las refacciones necesarias para que el contenido, que es la comunidad educativa, pueda tener las condiciones optimas para alcanzar la excelencia en la calidad educativa, que es un planteo que cuando asumí como gobernador definimos con total claridad”.

También hicieron uso de la palabra, el intendente Treppo y la directora de la escuela, Betiana Badano, quienes agradecieron la presencia del gobernador y destacaron la importancia de la obra para la comunidad educativa. Cabe mencionar que la escuela Nº 68 “Profesor Facundo Arce cuenta con 274 alumnos nivel secundario y que se construirán 11 aulas, salón de usos múltiples, laboratorio, sala de informática, área de gobierno y otras dependencias y se mantienen los talleres. Una empresa presentó oferta este martes para la obra que prevé un presupuesto de 29.570.814 pesos.

Estuvieron presentes también el presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo; la titular de Vialidad provincial, Alicia Feltes; el senador provincial Raymundo Kisser y el diputado provincial Diego Lara.

RECORRIDA

El mandatario también recorrió las obras de polideportivo municipal, donde se construye un gimnasio. Y observó también la construcción en el parque industrial de la fábrica de embutidos y despostado de cerdo para su comercialización, que demandará una inversión de 46 millones de pesos y prevé comercializar 35.000 kilogramos semanales. Empleará a 25 personas y se estima que será inaugurada en septiembre próximo.