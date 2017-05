Pediran que se quite la concesion a la empresa que distribuye energia en el Noreste entrerriano

Por incumplimiento de la empresa Trasnea SA, más de 150.000 usuarios del noreste entrerriano tienen permanentes interrupciones en el servicio eléctrico. Ante los permanentes y prolongados cortes de energía que se sufren en Federación, Feliciano y Federal, el senador provincial Miguel Piana (Cambiemos-Federación), se reunió con el presidente de la Empresa de Energía de Entre Ríos, Jorge González.

“Los cortes de energía, que afectan a unos 150.000 pobladores de estos tres departamentos, no son nuevos. Hace varios años que venimos padeciendo estos problemas y hasta ahora no se ha logrado solucionar estos inconvenientes, que no son responsabilidad de Enersa, sino de una empresa radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que se le concedió, en 1994, la administración, distribución y mantenimiento de esa línea”, indicó el senador.

La empresa responsable de las constantes interrupciones del servicio eléctrico en esa zona, del Noreste entrerriano, es Trasnea SA. Esa firma es, desde el 15 de noviembre de 1994, la responsable de la operación y mantenimiento de la red de transporte de energía eléctrica por distribución troncal del NEA. En esa fecha, el entonces gobierno nacional, tras una licitación pública internacional, le concedió a esa compañía, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el servicio.

“Por lo que hoy me informó el presidente de Enersa, ellos han intimado a la empresa Trasnea SA a que haga el mantenimiento de la línea o bien, se transfiera el servicio para así evitar estos inconvenientes. Las cartas documentos que envió Enersa a Transnea, caen en saco roto”, detalló Piana, quien anticipó que gestionó una audiencia con las autoridades de la secretaría de Energía de la Nación. Como reclamo entrerriano, el senador provincial adelantó que pedirá que la Nación evalúe la posibilidad de “sacarle” la concesión a Trasnea SA, por los reiterados inconvenientes e incumplimientos que esta empresa tiene para con los más de 150.000 usuarios de la zona.

“Los cortes y fallas son recurrentes y tienen que ver con la falta de mantenimiento y de inversiones en esta línea, que es la única en la provincia que no administrada por Enersa. Por eso, es preciso que la Nación evalúe esa concesión”, reiteró Piana, al tiempo que indicó que lo intendentes, productores, organizaciones sociales de los tres departamentos están molestos con el servicio prestado por Trasnea SA y están dispuestos a acompañar el reclamo.

CARTAS DOCUMENTOS

Enersa, por ser una empresa entrerriana, con sede en Paraná, ha recibido, en los últimos años, innumerables quejas de parte de los usuarios de esas zonas. “Ante los reclamos, González, me mostró las numerosas cartas documentos que ellos le enviaron a Trasnea SA, para que den una pronta solución a los inconvenientes surgidos”, indicó Piana.

En una de esas notas, el apoderado de Enersa, intimó a Trasnea a solucionar los inconvenientes, que se traducen en numerosas e insistentes fallas e indisponibilidades en el sistema interconectado nacional registrado en la Línea de Alta Tensión en 132 KV Salto Grande-Chajarí, concesionada, operada y mantenida por Transportista por Distribución Troncal del Noreste Argentino.

“Esta situación irregular y negligente en la prestación de vuestro servicio se viene reiterando a lo largo de años pasados, lo que fuera insistentemente reclamado por Enersa”, se señaló en una de las cartas documentos que envió Enersa a los directivos de Trasnea SA.

Asimismo, Enersa le recordó a Trasnea que “la no prestación del servicio de transporte en las condiciones bajo las cuales se encuentran ustedes obligados regulatoriamente, implica que incumplan las condiciones de la concesión que les fuera otorgada, y, por ende, deben hacerse responsables de todo daño y perjuicio así ocasionado”.

“Esta situación no puede continuar, somos muchos los afectados por los incumplimientos de Trasnea. Más de 150 mil personas que padecemos por el irregular y deficiente servicio de energía”, remarcó Piana.