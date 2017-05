Cresto aseguro que sin las relocalizaciones los evacuados serian el doble

El intendente Enrique Cresto se refirió al actual escenario de emergencia ante la creciente del río Uruguay y expresó que “defensa Civil está trabajando con mucha responsabilidad y compromiso. Los partes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande nos sirven de referencia para coordinar los operativos en las zonas inundables, para que los traslados se ejecuten de la manera menos problemática posible para las familias. Si bien somos optimistas, estamos muy atentos a todo lo que pasa, a los pronósticos y a lo que está pasando en el terreno. El trabajo en equipo siempre es la mejor estrategia para enfrentar este tipo de situaciones”, detalló el presidente municipal.

“La situación es diferente a la inundación de diciembre de 2015. Principalmente porque los niveles son diferentes y las proyecciones son otras, pero también porque el escenario cambió en las cotas más bajas”, remarcó el Intendente, “el proceso de relocalización que estamos llevando adelante en articulación con Nación y Provincia posibilitó que muchas familias que hoy estarían en condición de evacuados puedan estar viviendo una etapa diferente en sus vidas, donde el río ya no es una amenaza. En Agua Patito llevamos a 70 familias y vamos a trasladar en poco tiempo a más de 30 familias más; para luego encarar una segunda etapa que va a profundizar esta transformación y la erradicación de las zonas inundables. Nosotros somos los más interesados en que todo esto se concrete en menos tiempo, pero hay cuestiones que no dependen exclusivamente del esfuerzo de la gestión municipal”, detalló Cresto.

De no haber avanzado en este proceso, “hoy los números de personas afectadas sería el doble o aún mayor”, aseveró Cresto, para luego adelantar que “ya está encaminado el proyecto para la construcción de 250 nuevas viviendas que también tienen como destino a las familias afectadas por la creciente” y que se suman a las 100 viviendas que se conocen como casas Toyota, con lo que se les daría una solución definitiva a 350 familias que abandonarán definitivamente las zonas inundables.

No obstante, Cresto sostuvo que “nos duele la situación de las familias que están sufriendo hoy la creciente y estamos haciendo todas las gestiones necesarias para acelerar los pasos que deben concretarse para avanzar en la relocalización”. Mientras tanto, en medio de la emergencia, “desde el municipio y con nuestros recursos estamos brindando toda la asistencia necesaria a cada familia que sufre por el desborde del río”, dijo el Intendente.

En el mismo sentido, la Coordinadora de Gabinete María de los Ángeles Petit, indicó que “desde la municipalidad sentimos mucha impotencia, porque a muchas de las familias que están evacuadas y autoevacuadas les corresponden esas viviendas”, en referencia a las que ya están instaladas en el predio de Agua Patito. Y recordó que “el 27 y 28 de abril se produjeron hechos de vandalismo y destrucción en viviendas que estaban prácticamente para entregar y que ya se encuentran adjudicadas”. Evidentemente, de haberse podido realizar esa operatoria hoy la situación sería distinta para mucha gente.

“El Intendente está realizando gestiones ante la Nación y Provincia, para que nos autoricen a ingresar a las viviendas para arreglarlas y que se puedan entregar. Como la empresa no fue contratada por la Municipalidad y la obra no estaba bajo el manejo del municipio no podemos avanzar sin autorización; pero confiamos en que esto podrá resolverse y finalmente concretaremos el traslado de las familias que ya tienen las casas asignadas y estaban esperando que las traslademos a su nueva casa”, concluyó la funcionaria.