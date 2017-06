La falta de creditos complica el ingreso del citrus a Brasil

La crisis del sector, que ya lleva más de 5 años, desfinanció a los productores. “Fruta tenemos y también mercados, pero necesitamos créditos inmediatos para capital de trabajo”, explican desde la Cámara de Exportadores.

La euforia inicial por la apertura del mercado brasileño al citrus argentino se fue apagando con el correr de las semanas. Porque “no hay créditos para capital de trabajo”, resumió Mariano Caprarulo, Director Ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Citrus del NEA (CECNEA), en diálogo con ElEntreRíos.com.

Caprarulo no ahorró elogios a las políticas oficiales que permitieron destrabar finalmente el acceso a las góndolas de los supermercados brasileños, pero insistió con que hace falta algo más: “Lo de Brasil ha sido brillante, lo de Estados Unidos con el limón ha sido brillante, con el citrus dulce es brillante porque está con el foco puesto en ello, pero mientras tanto no podemos levantar la cosecha y cumplimentar todas las exigencias por falta de cash. Y ese cash necesitamos que sea a través de los bancos. Hoy nos pasa esto con todos los mercados”.

“El gobierno nacional y el de Entre Ríos han trabajado muy bien junto con la CECNEA y el SENASA para la apertura, pero tenemos un problema que afecta nuestra salida hacia cualquier mercado: Venimos de un arrastre muy grande, de hace muchos años, que erosionó el capital de trabajo. Lo hemos planteado el año pasado en el Ministerio de Agro Industria. No pedimos nada de regalo sino crédito para sacar nuestra fruta, trabajar y poder exportar”, agregó.

Caprarulo advirtió que sin apoyo creditico inmediato “será difícil estar a la altura de la competencia en el mercado brasileño”. “Es un mercado exigente, tanto en sanidad como en calidad, requiere un esfuerzo grande y tener, además de las quintas en condiciones, capital de trabajo, tener fondos para levantar la cosecha, pagar a nuestra gente, procesar y exportar. Y estamos complicados”, admitió.

Aseguró que el sector está dispuesto a aceptar “fondos crediticios al menos de un año para otro, que levantemos la cosecha, podamos exportar y devolvamos al año siguiente y así sucesivamente”.

Según Caprarulo, “sin ese acompañamiento, será imposible” exportar: “El arrastre es muy grande, los problemas de competitividad vienen de hace mucho tiempo, no se han subsanado. La presión tributaria es altísima para los productores exportadores que trabajan toda la cadena formal en blanco. Es tal vez una de las más elevadas presiones fiscales del mundo, sino la más elevada. Eso, sumado al tipo de cambio que no está como tiene que estar para que podamos vender afuera con los mismos precios que Sudáfrica, Chile, Perú, Uruguay, hace que todo sea muy difícil”.

“Para peor -agregó- desde 2013 los gobiernos han prometido ayudarnos con el REPRO para nuestra gente, y siempre, pese a que nuestro caso encuadra perfectamente en el programa de recuperación y pese a un enorme esfuerzo administrativo de las empresas para cumplimentar un montón de formalidades, por h o por b el Ministerio de Trabajo de la Nación nunca los otorga”.

BALANCES COMPLICADOS POR EL EFECTO ARRASTRE

Caprarulo explicó las dificultades por las que atraviesan las empresas para lograr respaldo en los bancos.

“Tenemos empresas de la región que años atrás explotaron y que ya no están pudiendo exportar. Las que quedan, que vienen trabajando desde hace 20, 30 o 40 años, tienen balances que distan mucho de ser óptimos por el efecto arrastre de la crisis, y el gobierno debería buscar la forma de facilitar fondos para que puedan trabajar y dar trabajo, como palanca regional y social, y devolver al año siguiente, hasta que el sector se vaya recomponiendo. Para los bancos nacionales somos alto riesgo, y nadie se hace cargo”.

“Los bancos hacen anuncios sobre créditos y aportes de muchos millones, pero cuando se llega a la parte técnica dicen ‘esto no lo puedo avalar’ y entonces no prospera el trámite. Falta una decisión política nacional. Somos la palanca regional social más importante de la región , no se entiende. En todos los países del mundo la competencia fija políticas activas a favor de los productores y de la exportación, acá hace mucho tiempo todo lo contrario”.

COSTO DEL TRANSPORTE

En la lista de los problemas de “competitividad” que afectan al sector del citrus aparece el elevado costo del transporte.

“El gobierno está tratando de corregir esta situación, pero va a llevar un tiempo. Tenés un flete, para llevar la fruta de acá a Buenos Aires en camión, de 16 o 17.000 pesos, mientras que un contenedor para llegar a Europa te sale más barato. Es ridículo”, explicó Caprarulo.

A LAS PUERTAS DE ESTADOS UNIDOS

El director ejecutivo de la CECNEA es moderadamente optimista cuando se lo consulta por el acceso al apetecible mercado norteamericano.

“Según informes concretos que tenemos del agregado agrícola, hay acuerdo entre ambos presidentes en favorecer el comercio bilateral y por ende se avanza rápidamente en análisis de riesgo para los cítricos dulces. A esto me lo comentó directamente el agregado agrícola la semana pasada; es público, no es confidencial”, enfatizó Caprarulo.

“Para nosotros sería central poder entrar a Estados Unidos. Uruguay tiene casi los mismos problemas nuestros de competitividad y salva las papas, como quien dice, con Estados Unidos, porque es un mercado de demanda creciente, donde los consumidores comen mucha mandarina y no tienen gran cantidad a nivel local. Por eso a los norteamericanos les interesa recibir buena mandarina, como la que le manda Uruguay y la que le podría mandar Argentina”.

Caprarulo admitió que habrá que hacer esfuerzos extras para satisfacer los gustos americanos: “Tendremos que hacer los deberes y mejorar en variedades, porque estamos atrasados en calidad. Algunas variedades se podrán mandar y otras no. Estados Unidos paga bien y, si le mandas buena fruta, paga mejor todavía”.

El sector exportador prefiere no ponerle fecha al ingreso en USA, aunque no hay dudas que las expectativas se centran en 2018. “Lo estamos siguiendo al tema. Quizá no sale este año pero pensamos que para la próxima temporada, nos va a ir bien”, concluyó.

