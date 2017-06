Presidente del Consejo Empresario advirtio que “hace 4 años que en Entre Rios no hay generación de empleo privado”

Juan Diego Etchevehere, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, estuvo en la inauguración de la edición número 12 del Foro Anual de Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable que organiza el consejo empresario de Entre Ríos.

En diálogo con elentrerios.com, Etchevere contó: “tenemos una muy buena apertura en la que nos va a estar acompañando el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná Sergio Varisco. Y agregó: “el evento congrega a más de 600 empresarios no solo de Entre Ríos, sino de toda la región; y básicamente va a girar en torno a los temas económicos. Lo que vamos a hacer es un panel muy competitivo con Willy Kohan y por el rector de Torcauto Di Tella. Después habrá un panel dedicado a la educación, que consideramos que es clave para nuestro país, y por ultimo una entrevista que realizamos con el jefe de gabinete de la nueva Comisión Directiva del Consejo Empresario, con Marcos Peña; y con el análisis político de Rosendo Fraga en un año electoral que es muy importante para los argentinos y para los entrerrianos en particular”.

SITUACIÓN DEL SECTOR

Al referirse al empleo del sector privado, Etchevere expresó: “nosotros consideramos que estamos en una coyuntura, actualmente estamos con índices que nos preocupan a los empresarios, tenemos un 30 por ciento de pobreza que nos tiene que doler a todos los argentinos que es un problema que tiene que resolver la sociedad en su conjunto”, y explicó: “desde el punto de vista empresario creemos que hay dos limitantes que tenemos que trabajar y que vienen desde hace muchas décadas, una es la incertidumbre en cuanto a la seguridad jurídica, que es algo que en la última gira por sudeste Asia nos ponían como condición dijeron que argentina se asiente, quiere decir que tenemos que ser previsibles en el tiempo, quiere decir que aquellos capitales que ingresen al país tengan seguridad; es decir que la justicia tiene que ser independiente y los organismos que controlan sean realmente independientes y confiables. Y por otro lado, de alguna manera debemos reducir la presión fiscal, porque somos uno de los países que más elevada la tienen Latinoamérica y en el caso de entre ríos tiene una presión tributaria importante”.

“Consideramos que para generar más y mejor trabajo y reducir la pobreza tenemos que trabajar en eso y también en obras de infraestructura que le cambie el perfil a nuestra provincia”, epxlicó.

Acerca del trabajo que se hace desde el sector privado para mejorar la situación, el presidente del El Consejo Empresario de Entre Ríos, dijo: “el rol que le toca al sector empresario seria elaborar proyectos, innovar, trabajar puertas adentro para la competitividad y ser un factor de desarrollo y crecimiento para la sociedad”.

EL EMPLEO PRIVADO EN LA PROVINCIA Y LOS ÍNDICES DE DESEMPLEO

Consultado acerca del nivel de desempleo y las estadísticas, explicó que “hoy vemos que el nivel de empleo está estabilizado. De todos modos no está habiendo creación de empleo”, y contó: “hace 4 años que en Entre Ríos no hay generación de empleo, básicamente en los últimos 4 años el empleo privado creció un 0,3 por ciento es decir que se crearon 400 puestos de trabajo en ese tiempo. Mientras que el estado en todos sus componentes aumentó un 7 por ciento en la cantidad de empleo, eso significa que ingresaron a algún tipo de estado, ya sea nacional, provincial o municipal 11809 agentes. El incentivo no está en el empleo privado, hay que trabajar mucho hacia los incentivos para que se produzcan inversiones para que se produzca más empleo privado”.

Sobre la relación entre el sector y el gobierno, Etchevere expresó: “hoy cambió mucho el clima interno. Desde el Consejo Empresario tenemos las puertas abiertas para el gobierno provincial, el nacional y el municipal y consideramos que es el principio de un buen camino”.

Para finalizar, el empresario también habló de las diferencias entre el gobernador Urribarri y el actual mandatario provincial. “El gobierno de Bordet es un gobierno de puertas abiertas que recibe las propuestas, tenemos diálogo permanente y tenemos un mismo norte, o consideramos que tenemos un mismo norte con el gobierno provincial para conseguir el desarrollo de nuestra provincia”, dijo y comentó: “con el gobierno anterior no había encuentros, el diálogo no era tan abierto como el que tenemos ahora con el gobernador Bordet”.