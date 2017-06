La Asamblea de Gualeguaychu le respondio a Bordet por sus declaraciones sobre la ley de la Madera

En una Carta Abierta, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú le respondió al gobernador Gustavo Bordet, a raíz de sus declaraciones en un medio de alcance nacional sobre la denominada Ley de la Madera, cuya derogación promueve.

“Con su postura actual Usted desmerece la valiente actitud del Poder Ejecutivo y del Legislativo que en su momento creó por unanimidad esta ley entendiendo que es parte importante en la defensa del ambiente”, advirtió. Y reprochó: “En estas condicionas Usted sale a descalificar nuestra oposición a la derogación de la Ley 9759, antes de escuchar las razones que nos asisten para mantener esta postura y que oportunamente expusimos ante la Secretaria de Ambiente y el Ministro de la Producción de nuestra Provincia y ante los Senadores de la misma. En ningún caso escuchamos razones válidas para tal derogación y dimos nuestra opinión en favor de un serio Plan Foresto Industrial que a su Gobierno le corresponde elaborar, considerando y defendiendo los verdaderos intereses laborales y económicos de los ciudadanos de esta Provincia por encimas de los intereses foráneos”.

“Siempre he sido un gran defensor del ambiente, en la provincia y más que nada del río Uruguay. He nacido y vivido toda mi vida a la vera del río Uruguay, pero no por eso uno tiene que ser fundamentalista y caer en absurdos. La ley de la madera es una ley absurda porque es, a todas luces, inconstitucional que se hizo en un momento determinado para quedar bien y congratularse con la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú pero que en la práctica no tiene efectos”, dijo Bordet en días pasados a un programa que se emitió por C5N.

A esas declaraciones respondió la Asamblea, con una carta abierta que se reproduce a continuación:

Gualeguaychú 15 de Junio de 2017

Sr. Gustavo Bordet

Gobernador de Entre Ríos

Ante expresiones públicas recientemente vertidas por Usted en un medio de alcance nacional, referidas a la Ley de la Madera y a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, nos permitimos expresarle lo que sigue;

Recuerde Usted que no concedió a esta Asamblea la entrevista que prometiera en ocasión de su visita a Gualeguaychú.

En estas condicionas Usted sale a descalificar nuestra oposición a la derogación de la Ley 9759 , antes de escuchar las razones que nos asisten para mantener esta postura y que oportunamente expusimos ante la Secretaria de Ambiente y el Ministro de la Producción de nuestra Provincia y ante Los Senadores de la misma. En ningún caso escuchamos razones válidas para tal derogación y dimos nuestra opinión en favor de un serio Plan Foresto Industrial que a su Gobierno le corresponde elaborar, considerando y defendiendo los verdaderos intereses laborales y económicos de los ciudadanos de esta Provincia por encimas de los intereses foráneos.

Creemos que los funcionarios mencionados debieron haberle hecho saber la postura de esta Asamblea y las razones que desarrollamos ante ellos, como fundamento de nuestra oposición a la derogación de la mencionada ley Dichas razones además las compartimos con numerosas Organizaciones Sociales de nuestra Región, llegando a la conclusión que para elaborar un válido Plan Foresto Industrial, de ninguna manera es necesario derogar la ley en cuestión.

Con su postura actual Usted desmerece la valiente actitud del Poder Ejecutivo y del Legislativo que en su momento creó por unanimidad esta ley entendiendo que es parte importante en la defensa del ambiente.

Considere que hoy la permanencia de esta Ley ha sido apoyada por el Ejecutivo de esta Ciudad y unánimemente por los Ediles de la misma, como así también por Diputados Provinciales (entre ellos por el Jefe del bloque oficialista Dip. Bahillo) y por miles de ciudadanos que la consideramos nacida al impulso de la lucha contra Botnia U.P.M. planta ilegal y altamente contaminante.

Esperamos que Usted justifique el autocalificativo de “gran defensor del ambiente” y retire de la Legislatura Provincial el proyecto de derogación que Usted mismo impulsó.

Solicitamos tenga en cuenta esta presentación en la que defendemos los derechos de quienes habitamos suelo entrerriano, de vivir en un ambiente sano y saludable.

Saludamos a Usted atentamente

Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.