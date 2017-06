En Concordia se entregan 8.600 pensiones no contributivas, un 40% mas que en Parana

Según un informe de la Comisión Nacional de Pensiones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Entre Ríos se entregan 49.213 pensiones no contributivas. La ciudad donde más beneficiarios existen es Concordia, con 8.658 pensiones, un 38% por encima de Paraná donde se otorgan 6.267.

El último Censo Poblacional arrojó que Concordia tiene 152.000 habitantes y la capital provincial 247.863.

Las ciudades de la provincia donde se destaca la cantidad de pensiones entregadas son Gualeguaychú con 2.718; La Paz con 2.158; Villaguay con 1.979; Chajarí con 1.729; Gualeguay con 1.722; Santa Elena con 1.764; San José de Feliciano con 1.683; Concepción del Uruguay con 1.567 beneficiarios; Victoria con 1.506; Federal con 1.359; Diamante con 1.036 pensiones; y Nogoyá con 1.093 pensiones con contributivas.

La página de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informa que las pensiones no contributivas están destinadas “a quienes estén en situaciones de máxima vulnerabilidad como adultos mayores sin recursos, personas con invalidez laboral, o madres de 7 o más hijos”.

Ayuda a las personas que están sin amparo previsional o no contributivo, no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia; no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo.

El tema fue objeto de una polémica hace poco menos de unos diez días atrás, cuando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dejó caer un número de pensiones que entregaba por discapacidad y luego controlar si correspondían o no en cada caso.