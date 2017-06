Max Klaric desmintio irregularidades en su situacion tributaria

El director ejecutivo del Ente de Turismo de Concordia Max Klaric salió al cruce de informaciones publicadas en algunos medios que lo acusaron de incumplir sus obligaciones tributarias. “Estoy tranquilo y puedo demostrar que me manejo con responsabilidad respecto a mis obligaciones fiscales. Tengo muy en claro que uno como ciudadano tiene que cumplir y como funcionario tiene que dar ejemplo”, dijo.

Respecto a los motivos que dieron origen a esta publicación, Klaric fue cauteloso: “no puedo precisar qué hay detrás de estas mentiras, pero a la vista está que no se trata de la necesidad periodística de develar una verdad oculta o de un interés en debatir políticas públicas de la gestión en cuanto a las responsabilidades que tengo como funcionario; así que no tengo intención de darle demasiada importancia a estos temas porque tengo en claro que no hay argumentos veraces detrás de esto”, aseguró el funcionario.

“Del medio que publicó esto no me llamaron para pedirme explicaciones ni para preguntarme nada. Yo tengo la documentación en orden y a disposición. No tengo deudas con la Provincia, al ingresar a la función pública di de baja mi actividad comercial, no tengo actividades fuera del ámbito en el que me desempeño, no tengo deudas con el municipio y no tengo propiedades que no haya declarado”, aseveró.

Finalmente, Klaric adelantó que solicitó asesoramiento para evaluar la posibilidad de iniciar acciones legales. “Tenemos tanto por hacer que no sé si vale la pena distraer tiempo y esfuerzo con este tema. No quiero que respecto a estas denuncias alguien diga que el que calla otorga, pero tampoco tengo interés en seguirle el juego a los que siembran la mentira y las sospechas solo para perjudicarnos. Prefiero enfocarme más en todo lo que hay por delante y todo lo que podemos lograr trabajando entre todos para que a la ciudad le vaya bien”, concluyó.

“MAX KLARIC, SU CASA FANTASMA, LAS SOCIEDADES Y LAS DEUDAS PENDIENTES”

El sitio www.diariodelsurdiugital.com.ar publicó ayer un informe titulado “Max Klaric, su casa fantasma, las sociedades y las deudas pendientes” en el que revela inconsistencias en las inscripciones ante el fisco del funcionario municipal.

Destaca que “hace unos meses, el Intendente Enrique Cresto enviaba un proyecto de Ordenanza que luego fue aprobado en el Concejo Deliberante de Concordia, donde establecía la obligación de que funcionarios políticos municipales y concejales, deben estar al día en el pago de sus tributos ya sea del orden local, provincial y nacional”.

La Ordenanza contempla esta obligatoriedad como condición para poder ejercer el cargo de funcionario, según lo estipulado en la norma.

Según pudo saber el programa LA TRIBU, el flamante Presidente del Emcontur, señalado días pasados por una empleada municipal de pretender cobrar una deuda ficticia de la firma Euromuebles a la mujer, tiene varias irregularidades a resolver que estarían reñidas con la ética y lo que todo funcionario en forma ejemplar debe mostrar.

Se recuerda que Max Klaric es además yerno del reconocido Beto Garamendy (gestor Agua Patito S.A.), quien tiene gran influencia con la mayoría de los popes del justicialismo local.

El mencionado funcionario cuyo CUIT es 20-32296074-4, se encuentra inscripto en AFIP como Monotributista Categoría A, esto es, ingresos por el importe de $7000 mensuales. En ATER, rentas de la provincia, repartición impositiva provincial informa que este contribuyente desarrolla dos actividades desde Octubre del 2.012,: 1- Servicios de Crédito n.c.p. 2- Servicios empresariales n.c.p.

Actividades por las que adeuda varios miles de pesos a las arcas del Estado Provincial, razón por la cual aparece este mensaje, cuando se solicita el Libre Deuda.-“ El contribuyente registra obligaciones pendientes. En estas condiciones no se otorga el Certificado de Libre deuda. Concurra a la Representación territorial más cercana a su domicilio para regularizar la situación…”

En AFIP-DGI es un N.N. (no registra impuestos activos), conforme lo señala la consulta pública efectuada al padrón de la AFIP-DGI, debiendo haber tributado Autónomos, Ganancias e IVA desde Octubre 2.012 a la fecha.-

Para la AFIP declara solo la prestación de servicios sin especificar como si lo realiza en ATER, los servicios financieros, ya que esta actividad está excluida del monotributo, Decreto 806/04 Art. 1. Por lo que estaría falseando información a efectos de no registrarse en ganancias, IVA, etc.

AL MUNICIPIO LE COBRA EL SUELDO Y NO LE PAGA

Y para mayor gravedad, el funcionario Max Klaric, que debe luchar por la transparencia de las arcas públicas; no está inscripto en la Municipalidad en Tasa Comercial. Por lo que supuestamente estaría evadiendo el pago de la Tasa Comercial desde 2012 a la fecha.

FUERTES RELACIONES

Entre los domicilios declarados por actividad comercial se encuentra Entre Rios Nº 630, local 38 de la ciudad de Concordia, donde según se pudo constatar, que funciona el Estudio de un reconocido abogado del fuero local, que trabaja en el Concejo Deliberante, donde Klaric declara también dicho domicilio fiscal.

KLARIC Y LA S.A.

También de los registros se desprende que en mismo domicilio fiscal de Klaric, desarrolla actividad la Sociedad Anónima IBERLAND , bajo el CUIT 30-70975500-1, para el desarrollo de actividades financieras con recursos monetarios fuera del sistema bancario; esta sociedad también con domicilio registrado en galería Entre Ríos local 38.

La sociedad se encuentra inscripta en tasa comercial pero con deuda a la fecha, como así también en ATER, donde el domicilio declarado difiere del anterior ya que en el organismo tributario provincial declara Avenida del Libertador 1146 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Es de destacar que dicha sociedad es conformada en sus inicios por Ilda Delia Bellusci y Susana Maria Cáncer entre otros, jubilada mayor de 75 años, empleada doméstica, cuyos nombres se entrecruzan con al menos 50 sociedades que no son otra cosa que sociedades fantasmas, creadas en usinas de sociedades donde incluso algunas de ellas operaron para Lázaro Baez, los hermanos Schoklender e incluso es una de las conexiones entre sociedades que llegarían incluso a Sergio Urribarri

CASA FANTASMA

Otro de los domicilios declarados, es el de su real residencia, Hermana Clara 200, M 160, esto es. dentro del coqueto Altos de Zorraquín – Barrio Privado, donde haciendo una investigación más profunda nos encontramos que dicha residencia NO está declarada a efectos de los tributos correspondientes, figura sin mejoras y superficie cubierta NO declarada, o sea a efectos de información fiscal, es un terreno sin edificar al mejor estilo el médano de Amado Boudou.

ESTACIONA COMO KLARIC TE ORDENA, NO COMO KLARIC LO HACE

El ingreso de Max a la administración municipal fue de la mano del Estacionamiento Medido y la aplicación de recaudación y control, pero LA TRIBU consultó en el registro de acceso público de infracciones dando mayor gravedad a la cuestión, el funcionario que controla el tránsito en Concordia; posee deuda en el Juzgado de Faltas de la ciudad cuya deuda superaría los $ 14.000, deuda que no se preocupó en regularizar y tal vez con alguna ayuda a olvidar”, publicó www.diariodelsurdigital.com.ar