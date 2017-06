El Justicialismo contesto a la UCR: “no vamos a permitir que se nos endilgue perturbar el orden publico”

Al Centenario Partido de la U.C.R.

Un hecho político que le salió mal al presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, delegación Argentina, no puede romper la buena relación que existe entre el Partido Justicialista de Concordia y la Unión Cívica Radical departamental Concordia.

El error cometido, torpemente, por la incapacidad política de un funcionario del PRO, que subestimó los sentimientos de la gente, no debería ser tratado de tapar con mentiras que no sirven de nada a la construcción de una verdadera democracia; mentiras que intentan dañar y dejarnos como desestabilizadores.

Reflexionar entre dos partidos que tienen historia e ideología es una cosa, pero incluir en esa reflexión, para defender por su parte, a un partido que no tiene ningún sustento democrático ideológico y político como es el PRO es otra cosa. De quienes sólo se conoce haber llegado al gobierno como la revolución libertadora de la alegría y con mentiras que hoy están a la vista. Repudiar la violencia y luego acusar a los justicialistas como desestabilizadores, más allá de ser una falacia, es una contradicción. Sostener que los peronistas perturbamos el orden público, es una acusación que no vamos a permitir que se nos endilgue y que incita a la violencia que ellos dicen repudiar.-

El peronismo cada vez que llego al gobierno fue por elecciones y mediante el voto popular, y eso nos otorga la suficiente autoridad para rechazar tal adjetivo; jamás fuimos y apoyamos un golpe militar, nunca golpeamos las puertas de los cuarteles, nacimos en democracia y surgimos del pueblo oprimido, quien nos eligió porque supimos representar y defender sus intereses. Nuestra columna vertebral es el trabajador y sus derechos.-

Si Ustedes en sus alianzas espurias endeudan al país por 100 años, quitan las pensiones a los jubilados, no llaman a paritarias nacionales, desfinancias a la provincias, destruyen la industria nacional, nos verán enfurecidos, nos tendrán acompañando los reclamos del pueblo trabajador, pero jamás en contra de las instituciones democráticas. Y sepan que esas medidas, y con ello el aumento de la pobreza, son medidas que generan violencia.-

Muchachos nosotros no generamos la hiperinflación y la incapacidad de solucionar los problemas de Alfonsin, fue el CEO de Clarin – Magnetto (actual aliado) el que le dijo a Alfonsín “Ud. es un obstáculo y justamente lo que no queremos es que termine”. Nosotros no llenamos de papelitos las provincias (bonos), nosotros no generamos la crisis del 2001, nosotros no nos subimos al helicóptero de De la Rúa. Nunca nos quejamos de la pesada herencia, y siempre nos hicimos cargo sin beneficio de inventario.-

Muchachos desestabilizar es borrar leyes por decreto, desestabilizar y no respetar la democracia es quitar derechos adquiridos por jubilados, pensionados, y trabajadores, desestabilizar es contraer empréstitos internacionales que pagaran generaciones enteras, desestabilizar es devaluar sin importar las consecuencias, desestabilizar son los tarifazos. Dejen de echar la culpa a nosotros y háganse cargo, porque las riendas del gobierno la tienen ustedes, el pueblo los eligió, y eso es una responsabilidad que no se elimina inculpando a otros.-

Consejo Departamental Justicialista