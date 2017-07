Cresto: “Hoy es el momento de reconstruir ese pacto social entre el pueblo y los gobernantes”

​Con una gran desfile Cívico – Militar​,​ ​Concordia conmemoró el 201º aniversario de la Declaración de la Independencia de Argentina.​ El intendente Enrique Cresto encabezó la celebración que comenzó en la Plaza 25 de Mayo frente al monumento al General San Martín, continuó con la celebración del Solemne Tedeum ​en la Catedral ​y luego miles de concordienses de distintos barrios y representantes de distintas instituciones y organismos locales, provinciales y nacionales, desfilaron y acompañaron el festejo popular en avenida San Lorenzo.

Pese a la amenaza de lluvia, el tiempo acompañó y en un día domingo con agradable clima se realizó el festejo patrio organizado por el municipio en conjunto con instituciones y organismos​. La celebración comenzó en la Plaza 25 de Mayo con el izamiento de las banderas de Argentina, de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay. Autoridades del país vecino participaron de los actos realizados en Concordia, fortaleciéndose los lazos de hermandad Salto y Concordia. Tras la entonación de los himnos nacionales de los respectivos países y la entrega de las ofrendas florales, se realizó el Solemne Tedeum en la Catedral San Antonio de Padua​.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA: RECONSTRUIR EL PACTO SOCIAL

“Celebrar el Día de la Independencia es el momento de reencontrarnos​”, enfatizó el presidente municipal Enrique Tomás Cresto al momento de iniciarse el Desfile Cívico – Militar sobre Avenida San Lorenzo. “Tras 34 años de democracia, hoy es el momento de reconstruir ese pacto social entre el pueblo y los gobernantes​”, convocó. En su discurso, el intendente señaló que “esta fecha patria no sólo es para recordar a los próceres que lucharon por la independencia de nuestro país, forjando esta Nación. En esta fecha renovamos el compromiso de fortalecer el camino del consenso. Una gestión no sólo ​son ​obras de infraestructura sino también inclusión social​.​ Y eso se logra construyendo consenso”, sostuvo, “ese es el compromiso que hoy renovamos junto a todos”, dijo y destacó el trabajo articulado con los distintos estamentos del Estado y las distintas instituciones de la ciudad. “Así como suscribimos el Pacto de Padua para transformar ​en políticas de Estado la encíclica del Papa Francisco, hoy renovamos el compromiso de ponernos sólo la camiseta de ​Concordia​, para continuar gestionando en conjunto con todas las fuerzas políticas, con el Gobierno Provincial y Nacional, para el desarrollo de nuestra ciudad”, subrayó.​

​​Con un gran acompañamiento de los vecinos, el Desfile comenzó pasadas las 10 de la mañana y se extendió hasta las 2 de la tarde. Entre otros desfilaron alumnos abanderados y las comunidades educativas de las distintas escuelas de la ciudad, las Colectividades de Inmigrantes, representantes de clubes y asociaciones de la ciudad, de Centros de Jubilados, agrupaciones tradicionalistas, la Cruz Roja, el Centro de Veteranos de Malvinas, representantes de las comparsas del Carnaval de Concordia, ​la Reina de la Citricultura, ​las familias y los niños que asisten a los CDI, quienes participan del Programa Educando en Movimiento, los chicos de los programas deportivos, de los talleres barriales culturales, la renovada planta automotor del municipio, ​del EDOS, ​la agrupación de motoqueros solidarios, ​la Escuela de Oficios, agrupaciones scout, ​las distintas fuerzas de seguridad, los Bomberos Voluntarios,​ la Brigada de Infantes de Salto y la Banda del Regimiento de Concordia,​ y sobre el cierre​ autos antiguos y​ los tanques y vehículos del Ejército, que siempre son el gran atractivo que muchos vecinos esperan.​

En el Palco de Autoridades, junto al intendente estuvieron presentes el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Armando Gay, el Presidente de CTM Roberto Niez, el Diputado Provincial Joaquín La Madrid, el Secretario de Relaciones Públicas de la Intendencia de Salto (ROU), Alejandro Bermúdez, en representación del intendente Andrés Lima, el ex intendente Juan Carlos Cresto, la Directora Ejecutiva del Instituto Becario Mayda Cresto, el Padre Daniel Petelín, concejales de la ciudad, funcionarios municipales y provinciales, el Teniente Coronel Francisco Cajal​, Jefe del ​Regimiento de Caballería Tanques 6 Blandengues​, el Jefe Departamental de la Policía​ de Entre Ríos, Comisario Mayor Marcelo Darío Den Dauw​, autoridades de las distintas fuerzas de seguridad, entre otros.​

UNA FIESTA DE TODOS, COMPARTIDA POR TODOS

Ana y Eduardo, un matrimonio de turistas de la Ciudad de Buenos Aires, que presenciaron el desfile, comentaron “que lindo es este desfile, la verdad nos sorprendió, no esperábamos que sea así”. Palabras similares expresaron Jorge y su familia, de Rosario del Tala, quienes también se encuentran visitando la ciudad. “Se ve que toda la ciudad vino a mirarlo al desfile, hay mucha gente acá” y “la organización muy bien, se puede mirar todo, muy lindo”, dijeron. Ramiro, un padre concordiense que presenciaba el desfile junto a su pequeño hijo en los hombros, sostuvo que “es importante este tipo de cosas, que se sigan haciendo, para que los más jóvenes, nuestros hijos, llevan en sus corazones los colores celeste y blanco” y tengan presente “la importancia de ser un país libre”.

​”Yo vengo con toda mi familia a celebrar esta fecha tan importante”, afirmó María del Carmen, una señora mayor que desde temprano había buscado un lugar en la esquina de Sarmiento y San Lorenzo, con su sillón y el mate. “Me encantan los desfiles, y cada día están más lindos”, agregó. Desde los balcones, aquellos vecinos que tienen sus hogares sobre la Avenida disfrutaban del desfile con una panorámica privil​egiada, filmaban con sus celulares y hacían señas de OK con el pulgar en alto. “Ahí viene mi nena, después, después”, dijo una señora cuando fue consultada por el desfile, que no alcanzó a contarnos su nombre porque emocionada se acercó a las vallas para sacarle una foto a su hija, que de guardapolvo blanco desfilaba con sus compañeros. “Que lindo ver a los chicos de Técnica 1 desfilando”, comentó Julieta, mientras pasaba esa escuela. “Ver pasar a la escuela número 3 me trae muchos recuerdos lindos”, dijo por su parte Natalia.

El Desfile fue transmitido en vivo por el canal de cable local y también a través de Youtube y de Facebook. A través de internet, fue visto por más de 15 mil personas de distintas partes del país. Así llegaron salutaciones de muchos concordienses que se encuentran viviendo fuera de la ciudad y que estuvieron presentes, de esta forma, también en el acto. Lomas de Zamora, Ezeiza, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Rosario, Chajarí, Pilar, Federación, Paraná, Tigre, son algunas de las tantas ciudades en las que el desfile fue visto.​