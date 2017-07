Concejales opositores pidieron conocer el destino que el municipio le otorgo a los fondos enviados por CTM

Los concejales de Cambiemos Esteban Benítez, Magdalena Reta de Urquiza y Nicolás Moulins y la edil del Frente Renovador Carola Laner presentaron un pedido de informe sobre el destino que el municipio le otorgó a los fondos enviados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), en los últimos años y las obras realizadas.

“Nosotros hemos observado el continuo pedido de fondos a Salto Grande, por ejemplo en la última sesión se le pedio fondos para mitigar los sucedido durante la última inundación y por eso queremos saber en qué se destina ese dinero”, explicó el concejal Esteban Benítez (Cambiemos) al programa radial “Ruidos Molestos”.

En 2004 la Municipalidad de Concordia y CTM firmaron un convenio en el que la represa se comprometió a aportar dinero para la erradicación de las viviendas establecidas por debajo de la cota 14.

“Y esto nos parece bien porque la operación de la represa hace mucho daño al municipio de Concordia, daña sus costas, inunda su costanera, sus calles, etc. Por eso consideramos que este es un derecho adquirido para nuestro municipio, incluso respaldamos al intendente cuando pide que esos fondos sean reactualizados”, indicó el edil.

Y agregó, en la actualidad “son dos millones cuatrocientos ochenta mil de pesos por mes que recibe la comuna y creemos incluso que tendría que ser el doble”.

Benítez puntualizó que “lo que debemos tener en claro es que estos fondos no son de CTM, en realidad los gira CTM pero son parte de los excedentes de Salto Grande que el dinero que se gira a la CAFESG. Esto no aumenta el monto para la región, simplemente CTM en vez de transferir ese dinero a CAFESG lo transfiere al municipio de Concordia. Por lo que no se ha logrado con esto sacar un peso al centralismo porteño”.

El convenio, establece que el dinero “debe ser utilizado por ejemplo para el trasladado de pobladores bajo la cuota 14 y para eso la municipalidad tiene que establecer una serie de obras para garantizar esto; porque lo que nosotros vemos es que se han ido recibiendo los fondos, el municipio de Concordia recibió más de 23 millones de dólares, pero: ¿En que se invirtieron? En el presupuesto, incluso, no figura ninguna partida que explique en forma detallada la inversión de estos fondos, figura que ingresaron pero que están incorporados a rentas generales”, precisó el concejal.

Por lo que a modo de conclusión, Benítez enfatizó que “para sacar en limpio lo que nosotros queremos es el detalle de inversión, el dinero no puede ser aplicado a rentas generales porque no surge de tasas municipales, entonces en qué se invirtió este dinero es lo que queremos saber”.