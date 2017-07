Bordet afirmo que para el gobierno entrerriano la salud no representa un gasto

El gobernador Gustavo Bordet presentó el programa ‘Cobijarte’ que consiste en entregar a recién nacidos ropa de abrigo confeccionada por cooperativas entrerrianas. En la oportunidad aseguró: “No puede haber ninguna clase de desarrollo si no se tiene en cuenta al ser humano. Uno puede vivir en un país con el producto bruto interno más alto, pero si sus familias no tienen inclusión, ni la posibilidad de desarrollarse desde lo humano y lo social, no puede haber desarrollo económico y productivo”.

El mandatario desde el Centro de Salud Selig Goldin, de Paraná, dijo que “a veces, cuando saliendo de los escritorios y viniendo a los centros de salud, como el de acá, se ve a una mamá que va camino a tener su hijo, uno se da cuenta de la real necesidad. Y cuando se ven cooperativas como las que están acá, de toda la provincia, se ve también el fruto del trabajo que se realiza”.

“Entendemos que los programas destinados a la salud no son gasto, son inversión. Y en esta provincia no se recortan. Es calidad de vida y en salud, porque teniendo la población sana y que no enferma, ahí sí es la mejor forma de evitar gastos en el futuro. Cuando la gente no se enferma se cura en salud, que es lo que nosotros queremos”, insistió.

Un párrafo les destinó a los que recomiendan comprarle a las empresas en lugar que a las cooperativas. “Les quiero decir a esos burócratas que nosotros seguiremos trabajando de esta manera porque queremos darle dignidad a las cooperativas y a los trabajadores”, afirmó. La confección de las prendas está a cargo de 15 talleres textiles.

Abrigar a bebés recién nacidos en hospitales públicos y, a su vez, generar trabajo por la confección de frazadas, gorros y escarpines, es el objetivo del programa Cobijarte. “Trabajamos mucho en campañas de invierno para reducir la mortalidad infantil, no porque sea un índice que se exhibe, sino porque detrás de ese índice hay vidas de niños que merecen tener lo mejor desde el primer minuto de vida”, dijo el titular del Poder Ejecutivo provincial.

Junto a las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Salud, Sonia Velázquez, a la diputada nacional Carolina Gaillard y al diputado provincial Juan José Bahillo, el primer mandatario entrerriano lanzó el programa Cobijarte, mediante el cual se hará entrega de un kit de abrigo a los recién nacidos en la provincia, que fueron confeccionados por talleres textiles de la economía social entrerriana. También estuvo presente la directora del centro de salud anfitrión, Alba Velázquez.

Destacó Bordet que “los centros de salud son el primer eslabón en la cadena sanitaria para prevenir y trabajar en el cuidado de los vecinos donde tiene radio de acción” y dijo conocer “el profundo compromiso que tienen los trabajadores de la salud de la provincia. Los he encontrado en cada lugar donde estuve, en las juntas de gobierno, en los pueblitos más alejados, en los grandes centros urbanos, en la capital, donde siempre hay un recurso humano maravilloso, que pone el cariño y el amor en la tarea, y estas cosas no se pueden hacer si no hay ese compromiso y afecto especial por el otro”.

En ese marco, el gobernador felicitó “a todo el personal y a la directora del centro de salud por la tarea que realizan y con ello lo hago extensivo a todo el resto de los trabajadores de la provincia”.