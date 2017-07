Docentes entrerrianos no volverian al aula tras el receso invernal

El Gobierno liquidó mal el medio aguinaldo y “en estas condiciones los docentes haremos acciones”, advirtió la secretaria de Jubilados en la Comisión Directiva de Agmer, y agregó: “Lemon Data, los Urribarri y Bordet nos siguen robando”.

A los salarios mal liquidados se sumó el medio aguinaldo, denunció Alejandra Gervasoni, quien explicó que los trabajadores están cansados del manoseo: “Lemon Data, los Urribarri y el gobernador Gustavo Bordet nos siguen robando la plata: primero con nuestros sueldos y, ahora, con el medio aguinaldo, ya que hay compañeros que cobraron 1.200 pesos”.

En ese sentido, la referente explicó que los maestros “aguardaban cobrar su medio aguinaldo para poder saldar deudas o, en algunos casos, llegar a fin de mes, por lo que es terrible que vuelvan a meter la mano en nuestros bolsillos”.

La gremialista consideró que “estaría bien que así como tuvieron la mano firme y la rapidez para realizar los descuentos tengan la misma celeridad para devolver la plata que le robaron a los trabajadores”, y agregó: “Me gustaría, también, que el gobernador de la provincia y su sequito de funcionarios quienes tienen la solidez de salir a ofendernos tengan la misma tenacidad para renunciar a sus altos sueldos que perciben con el sudor y sufrimiento del pueblo entrerriano”.

Ante este escenario, adelantó que desde la agrupación Rojo y Negro promueven acciones para no volver a las aulas luego del receso invernal: “Si esto no se corrige inmediatamente haremos acciones y no volveremos a las aulas”.