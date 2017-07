Ciclo de unipersonales: “La Makabra” de Carolina Balduzzi

En el marco del Ciclo de unipersonales, el domingo 16 de julio, a las 20 hs., en Pueblo Viejo se presentará “La Makabra”, grotesco latino, con actuación de Carolina Balduzzi y supervisión general de Antonio Célico.

Recoger un objeto de la basura y contar una historia, una ficción alocada, disparatada y roñosa. Así nace esta obra acerca de una niña adicta al café con chocolate, una vendedora de soluciones para la angustia, una pacifista y un niño mentiroso que conviven al borde de la marginalidad, con una buena dosis de humor.

“La Makabra” ha sido creada en tránsito por diferentes ciudades, partiendo de intervenciones performáticas en espacios no convencionales, públicos y otros escénicos. Los personajes se nutren de vestuarios y objetos recolectados de la basura urbana. La obra propone una estética del despojo, contar con lo mínimo y vital. Las intervenciones fueron presentadas en festivales, calles, manifestaciones, fábricas, galerías de arte, peluquerías, bares, encuentros de diversa índole, mercados, bibliotecas, recitales, teatros, etc.; en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, La Paz, Porto Alegre, Berlín, Barcelona, Wroclaw, Roma, etc. en español y en inglés. En esta ocasión los personajes tienen su propia ciudad, bienvenidos a “La Makabra”.

Actuación: Carolina Balduzzi.

Supervisión gral: Antonio Célico.

Diseño de luces: Luciana Suppi

Fotografía: Michel Marcu, Alejandra Villers, Pablo Micelli.

Música de hang: Claudia Fuentes.

Diseño Gráfico: Yago López

Producción y difusión: lacomunaenred@gmail.com

Carolina Balduzzi

Participó en numerosas obras de teatro y danza teatro en festivales de América Latina y Europa. Ha desarrollado su trabajo entre Buenos Aires, Barcelona y Berlín. Ha estudiado en el Odin Teatret, fue dirigida por Eugenio Barba en “Ur Hamlet” haciendo presentaciones en Dinamarca, Italia y Polonia. Estudió teatro con Vanesa Weinberg, Cristina Banegas y dramaturgia con Emilio García Wehbi. Realizó seminarios de entrenamiento performático con Richard Schechner (EE.UU); El actor como creador autónomo con Juan Carlo De Petre (Venezuela); Poética y lingüística del gesto con La fábrica Teatro (Francia); Procesos Coreográficos con el Grupo Krap, REM 2.0 arte y redes (Argentina). Abordó diversas técnicas corporales con Augusto Omolú, Akira Matsui, Roberta Carreri, Julia Varley y Ana Frenkel entre otros. Para investigaciones, obras y proyectos ha recibido Beca Nacional de Teatro (FNA, 2013), Beca perfeccionamiento (INT, 2011) Proyecto Especial (Proteatro, 2006). Actualmente es parte de la cooperativa de producción “La comuna red”, desde allí intenta fortalecer la circulación de formatos artísticos alternativos.

Para finalizar el ciclo, Concordia recibe a la Compañía Teastral de Paraná, con “Icaria” el sábado 22 de julio a las 21 hs. en La Cigarrera, y “Linge!” el domingo 23 de julio a las 20 hs. en Pueblo Viejo.

En “Icaria”, Paula Righelato, con dirección de Nadia Grandón, encarna una payasa tragicómica contando un mito que se repite generación tras generación y un sueño que a todos -alguna vez- se nos cruzó por la cabeza…

“Linge!” es un unipersonal vagabundo, donde un payaso solitario, un linyera, sueña con viajar y ser libre, con actuación de Ezequiel Caridad, y dirección de Jorge Acosta.

Entradas: Anticipada y con descuento para estudiantes y jubilados: $80.- General: $100.-

Promoción especial: “Icaria” + “Linge!” $120.- para los dos espectáculos.

Por entradas anticipadas: La Púa (San Martín 56, 4227834); por la noche Pueblo Viejo (Alem 230).

Contactos: 0345 4215289 / 154192481 / 154063177 – Facebook: Pueblo Viejo