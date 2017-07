FEMER pidio poder reunirse con el IOSPER por la firma de un nuevo convenio

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) envió ayer un pedido de reunión a las autoridades del Instituto Obra Social de la provincia de Entre Ríos (Iosper) para concretar la firma de un nuevo convenio.

Autoridades de la Femer enviaron este lunes una nota al Iosper solicitando que se los reciba para negociar un nuevo convenio durante esta semana. “Desde febrero que estamos sin convenio. A la vez, debemos certificar los valores por los cuales trabajaremos en estos días, luego de que nos comunicaran que no habría aumentos”, indicó Nery.

Según el representante, esperan que se firme un acta firmada con los valores para tener una garantía de cobro de las prestaciones. “La idea es reunirnos esta semana, a más tardar el miércoles o el jueves, porque hay punto de acuerdo rápidos, que tiene que ver con los valores, en el tiempo en que el Iosper no pueda aumentar. Por otro lado, en paralelo, hay cuestiones más técnicas que debemos tener claras para firmar el convenio”, detalló.

Al mismo tiempo, aseveró que por el momento no suspenderán las prestaciones como lo hicieron el jueves y viernes de la semana pasada como forma de protesta. “La medida fue esa, pero este lunes los servicios se prestaron normalmente. Fue un llamado de atención, porque evidentemente había una disconformidad. Lo menos conflictivo era no cortar directamente como en otras épocas. La idea era decir que efectuemos las cosas de manera rápida, clara y concreta, porque así no va más”, finalizó en declaraciones a esta Agencia.