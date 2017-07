Pasquet revelo que se detecto “un problema menor” sobre avenida Frondizi

Luego de habilitado el tránsito en Avenida Frondizi, tras las tareas de mejoras realizadas, se detectó una rotura en “las juntas de una de las cabeceras del puente”, informó el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Carlos Pasquet. El funcionario precisó que “se trata de una rotura, no es un bache, sino una rotura en el material utilizado, constatamos el hecho y notificamos a la empresa para su reparación”.

Pasquet indicó que “en Avenida Frondizi se hicieron diferentes arreglos, el repavimentado integral, la colocación de nueva luminaria leed, la demarcación vial, instalación de cartelería y de dispositivos de seguridad, el nuevo arbolado, entre otros trabajos”, enumeró. “Tras su habilitación al tránsito de nuevo, comenzamos a realizar la supervisión de la obra, y en la mañana de este lunes se detectó enseguida este problema”, dijo en referencia a una pequeña rotura presentada en la arteria.

“Evidentemente el material que se utilizó, no funcionó bien y falló”, dijo. “El perfil de la junta, por la vibración ante el alto y pesado tránsito, se salió de su lugar generando esta rotura”, explicó. “No es un bache. Un bache es otro problema, que no se presenta de un día para el otro. Esto es una rotura, por un material que no funcionó correctamente”, precisó en declaraciones a los medios.

“Generalmente este tipo de inconvenientes no se presentan a tan poco tiempo de terminada la obra”, reconoció, “pero se presentó. Ya nos pusimos en contacto con la empresa para solucionarlo a la brevedad, porque está dentro del período de garantía de la obra y en el tiempo de supervisión que realizamos”, agregó. “Estamos coordinando con la empresa para hacer los arreglos, la premisa es no cortar el tránsito, porque es un arreglo menor que en forma coordinada se va a poder realizar sin la necesidad de interrumpir el tránsito y muy rápidamente”.

“La empresa tiene la obligación de realizar el arreglo y lo va a realizar a la brevedad, mientras que el municipio tiene la obligación de supervisar el trabajo que se realiza. Y eso es lo que estamos haciendo, que es lo que prioriza el intendente Enrique Cresto, no sólo la realización de las obras, sino también el control de las mismas”, subrayó. “Luego de cualquier obra, siempre hay un período de garantía donde se supervisa el trabajo realizado y si surgen problemas se hacen las reparaciones que correspondan, como en este caso”, dijo además.

“Pese a esta rotura en un sector puntual, que ya detectamos y se va a solucionar a la brevedad, no se puede desmerecer todo el trabajo de recuperación que se hizo en Avenida Frondizi”, señaló por último el funcionario. “Entendemos que algunos vecinos puedan alarmarse, porque parece un problema mayor pero no lo es y está dentro de los plazos de supervisión. Como toda obra pública, tiene un período de garantía y el arreglo corre por cuenta de la contratista”, aseguró Pasquet.