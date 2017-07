Martinez Garbino: “la lucha contra la corrupcion tiene que ser el nuevo mojon de la politica”

Emilio Martínez Garbino, precandidato a diputado nacional por Encuentro Social, consideró que las elecciones legislativas de este año contribuirán a modelar un Congreso Nacional que “ya es diferente” en el que a falta de mayorías o primeras minorías garantizadas serán necesarios acuerdos incluso para sesionar y definir temas. Dijo que la lucha contra la corrupción “tiene que ser el nuevo mojón de la política” en la Argentina y puso el acento en el funcionamiento de la Justicia y en la presión social para impedir el blindaje de dirigentes acusados. La certeza de impunidad es el incentivo mayor para la corrupción, aseguró.

A la hora de valorar los desafíos del próximo Congreso Nacional que surgirá de las elecciones de octubre, Emilio Martínez Garbino, estimó que “hoy es condición sine qua non para poner un nuevo mojo en la política argentina el tema de la corrupción. Acá hay que volver a insistir por todos los medios con el “Nunca Más” de la corrupción, todo lo demás está pintado”, arriesgó.

Consideró que “este congreso que viene a ser diferente. Ya lo es, para bien”, evaluó. “Primero porque el ejecutivo no tiene una mayoría en el Congreso y tampoco hay una minoría que se haga con pocos aliados para sesionar para ver qué temas se tratan. Hoy obliga la falta de mayorías a acuerdos incluso con dos diputados, un diputado”, reseñó. “Por primera vez vamos a tener un legislador con la acción de oro. Uno o dos diputados van a habilitar en ocasiones incluidos que haya sesión”, vaticinó.

Aseguró que “la movilización social, la fuerte presión de la opinión pública, los medios, son claves para evitar que personajes cuestionados de la política se blinden ante una embestida institucional para llevarlos a la justicia. No estoy hablando de escraches o situaciones por el estilo, de lo que hablo es de no convalidar con el silencio social”.

En su recorrida por Concordia, Emilio Martínez Garbino, ex intendente de Gualeguaychú y tres veces diputado nacional, estuvo acompañado por el diputado provincial Alejandro Bahler, quien compartió el diálogo con diario Redes de NOTICIAS.

Bahler aportó que “en lo institucional, además de mecanismos hay funcionarios que no están respondiendo”. Dijo que “en un caso emblemático como es el de la Codesal, el Fiscal de Estado, Rodríguez Signes, nunca actuó como le correspondía y es uno de los grandes responsables en esta causa”.

Evaluó que “esto ocurre porque los organismos de contralor están puestos a dedo y deberían cumplir la función según la constitución y ocuparse por concurso”.

Martínez Garbino agregó que “todo esto pasa porque está fallando la Justicia y la Justicia falla porque tiene una clara subordinación al poder político. Y en esto hay una figura clave en la Justicia Penal que es el fiscal, que hoy son nombrados por el gobernador de turno. Los fiscales están obligados por ley a iniciar una investigación en cuanto son anoticiados de la presunción de un delito. Yo pregunto: apareció el libro El Clan de Daniel Enz en el que cada tres páginas aparece un delito nuevo. Cómo es que ningún fiscal en toda la provincia de Entre Ríos -y acá no hay cuestiones de jurisdicción- inicio una causa. Si no hay investigación no funciona la Justicia porque un juez no puede fallar en el vacío. Por supuesto que podemos cuestionar también a los jueces penales, pero los fiscales que son quienes tutelan el interés público, tendrían que ser nominados por un sistema muy transparente”.

Arriesgó que “hoy si viniera un fiscal de Estado y un jefe de Fiscales responsable, removería a la mayoría por no haber cumplido con su obligación”.

Acerca de la forma de poner en marcha los mecanismos para cambiar esto, respondió tajante: “son las elecciones, no hay otra”.

Advirtió no obstante: “el mecanismo más idóneo es el voto, pero ¿qué importancia le estamos dando a esta elección?”, se preguntó.

Bahler abundó que “la gente no sabe lo que va a votar, hay un desinterés espantoso, pero a eso lo hemos logrado los políticos. Si hoy decís político y para la gente es sinónimo de “chorro”. Contame en la provincia de Entre Ríos cuántos presos ha habido por corrupción”, desafió.

Martínez Garbino aportó que “el promedio de causas por corrupción en entre ríos es de 14 años. Cualquier otro delito común lleva seis meses, año o dos a lo sumo” y recordó el título de un artículo publicado en Gualeguaychú que revelaba que “en la justicia de Entre Ríos hay más prescripciones que sentencias. Por eso es clave “Nunca más” corrupción. Que quienes participen en política sepan que si cometen un delito van a tener que pagar, va a achicar enormemente la corrupción”.

“La certeza de impunidad es el incentivo mayor porque la corrupción está vinculada a la impunidad, sino no hubiesen dejado tantas huellas marcadas”, finalizó.