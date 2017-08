Organizaciones marchan hoy en Parana por ‘Pan, Tierra, Techo y Trabajo’

En el marco de la jornada nacional de lucha por Pan, Tierra, Techo y Trabajo convocada por la CCC, CTEP y Barrios de Pie, se realizará una marcha en Paraná hacia Casa de Gobierno. La Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Entre Ríos, se suman al reclamo.

La medida fue adoptada en “rechazo a las políticas de hambre, desempleo y el ajuste que encabeza el gobierno nacional y en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En defensa del sistema jubilatorio provincial. Por la recuperación de coparticipación federal. En defensa de los puestos de trabajo, la industria local y los recursos naturales. Por salarios y condiciones laborales dignas. Por un Estado al servicio del pueblo”.

En Paraná, se solicitará “una entrevista con las autoridades del Ejecutivo Provincial, a fin de poder avanzar en la implementación de un Plan de Urbanización de Barrios Populares en toda la provincia, que genere trabajo y ayude a comenzar a resolver la calidad de vida en los barrios más postergados y además, estimule nuestra la economía”, se informó desde la CCC.

“Las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, han profundizado el hambre, la falta de empleo, el crecimiento de la inflación, y un ajuste general que golpea cada vez más duro en todo el país y en la provincia. La falta de medidas que generen empleo y desarrollen la producción e industrialización local han profundizado la falta de perspectivas de poder avanzar en tener una vida digna a mediano y largo plazo”, señala la organización en un comunicado de prensa.

Y explica: “Es por ello que hace dos meses desde la CCC lanzamos esta propuesta de Urbanización de Barrios Populares, con la implementación lograda gracias a la lucha de las organizaciones sociales, del Decreto 358/17 del Ejecutivo Nacional como marco y basados en la situación que vemos desde hace años en muchos barrios de nuestra provincia.

Hemos realizado un relevamiento de datos en los barrios donde la CCC tiene desarrollo y por citar un ejemplo, la ciudad de Paraná arroja números abrumadores: de 310 familias encuestadas, 239 no tiene conexión a cloacas, 108 no tienen vivienda propia, 104 tienen pisos de tierra, 151 tienen pisos de cemento alisados, 39 tienen sus techos destrozados o de lona, 149 no tienen baños o los tienen afuera, 89 necesitan ser acondicionados y son necesarias construirse 232 nuevas habitaciones para evitar el problema de hacinamiento”.

Además “es necesario construir 101 cuadras de veredas, 82 de cordón cuneta y 44 de cloacas a lo que se suman 80 columnas de iluminación. Este ejemplo pone de manifiesto que desde el punto de vista de la salud y la vida digna que todos merecemos es necesario avanzar en estas obras”.

La concentración se llevará a cabo a las 9:30 en la Plaza Alvear (esquina Buenos Aires y La Paz) para luego movilizar a la casa de gobierno.