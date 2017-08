“De federalismo no va a quedar ni la palabra”, advirtió Jaroslavsky en caso de prosperar el reclamo de Vidal 

Jaroslavsky consideró que si prospera el reclamo de María Eugenia Vidal sobre los fondos de coparticipación, “sería una catástrofe” porque “el interior del país recibiría muchísimo menos recursos”, con lo cual “de federalismo no nos va a quedar ni la palabra”, sostuvo.

Consultada sobre la presentación a la Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal para redirigir fondos coparticipables a la provincia de Buenos Aires, Jaroslavsky consideró: “Para nosotros es un drama que eso se pueda llevar adelante. Tenemos que rediscutir rápidamente todo lo que tiene que ver con los recursos federales. Sería una catástrofe que eso pasara, porque automáticamente es igual a que todo el interior del país reciba muchísimo menos recursos. Con lo cual, de federalismo no nos va a quedar ni la palabra, vamos a decir ´fe´ y se nos va a acabar”, ironizó la precandidata.

“Esto para nosotros es vital, no podemos aceptar que se nos condene a un país unitario que siempre hemos criticado, vamos a defender el federalismo, por más que estamos de acuerdo en que el conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires, son muchos, entre los dos son más importante que el universo, pero nosotros existimos, estamos acá y vamos a defender lo nuestro”, afirmó la dirigente radical.

“Eso no va a pasar en tanto y en cuanto todo el interior se pare y defienda lo que tiene que defender”, consideró.

Por su parte, su compañero de boleta, el dirigente del GEN, Francisco “Pancho”, Larocca, agregó que “además de defender los recursos que vienen”, lo que hay que hacer es “controlar” lo que se hace con esos recursos en la provincia.

“Creo que esos recursos tienen que ser manejados de una manera mucho más transparente de lo que hoy se manejan. No puede ser que haya funcionarios nacionales que para compensar algunas cuestiones políticas estén otorgando obras, cuando los entrerrianos tenemos que tener un orden de prioridad para un plan de obra pública para la provincia y los fondos que vienen de Nación deberían tener todos los mecanismos de control para controlar que lleguen a donde tengan que llegar”, aseguró.

Sobre la lectura política de que el reclamo de Vidal por la coparticipación se dé en el marco de la justicia y no políticamente, considerando que es una de las funcionarias más cercanas al presidente Mauricio Macri, Jaroslavsky señaló: “No se dice la verdad, no se están diciendo las cosas, si el Poder Ejecutivo nacional tiene una definición política que tiene que ver con recortar todos los presupuestos que bajan de la Nación a la provincia que lo digan claramente. Acá se trata de política no de justicia”.

“Este es nuestro gobierno y desde adentro vamos a defender el federalismo. Vamos a decir las cosas que tenemos que decir, con la fuerza que lo tenemos que decir y si tenemos que ir todos los entrerrianos juntos al Congreso vamos a ir, pero que nos van a escuchar, nos van a escuchar”, sostuvo la dirigente victoriense.