Bahler critico la condonacion indiscriminada de deudas por el canon termal

El concordiense Alejandro Bahler fue el único diputado que se opuso a la condonación de deudas a concesionarios de termas que aprobaron los demás bloques. Puso como caso de beneficiado paradigmático al empresario Miguel Marizza.

La Cámara de Diputados de la provincia sancionó el martes un proyecto de ley del Frente para la Victoria que condona las deudas por falta de pago del canon a la Provincia a los empresarios que tienen concesionada la explotación de las termas en Entre Ríos, por un total cercano a los $30 millones. El único que se opuso fue el massista Alejandro Bahler y disparó munición gruesa.

El legislador de Unión Popular-Frente Renovador puso como ejemplo que “al dueño de las termas de Concordia, como socio mayoritario, Miguel Marizza, le van a condonar una deuda de $3.811.000”. Marizza, titular de Caballi Construcciones S.A., es el presidente de la Cámara Entrerriana de la Construcción. Pero sus negocios no se limitan a dicho ámbito sino que también se extienden a otros rubros, como turismo y discotecas.

“Entre otros, uno de los más favorecidos es el empresario amigo del gobierno, Miguel Marizza”, insistió Bahler, apuntando al concesionario de las termas Vertiente de la Concordia. “¿Por qué Miguel Marizza no va a pagar?”, indagó el diputado y también fustigó que “ahora van a cobrarle $6 mil de canon. ¿Qué se alquila hoy por seis mil pesos?”.

El canon es lo que deben pagarle los concesionarios al Ente Regulador Termal de la provincia por la explotación del recurso natural, que es un patrimonio público. La ley que aprobaron los bloques del PJ, Cambiemos, Recuperación Radical, UNA-Frente Renovador y la diputada Mariela Tassistro dispone eximir a los empresarios de saldar lo que deben a la Provincia.

Entre los fundamentos del proyecto, que es autoría del jefe del bloque oficialista Juan José Bahillo, se considera el pedido de los empresarios, que alegan que no pueden pagarle el canon al gobierno debido a las “incidencias negativas en el turismo en general y, el termal en particular” de algunas “dificultades económicas” derivadas de los aumentos de tarifas nacionales y las inundaciones.

“Son 31 millones de pesos. Si es para condonar deudas de termas municipales, me parecería bien, pero tratándose de los privados me parece que hay que estudiarlo bien”, se opuso Bahler, quien cuestionó que se ignoró su propuesta de “hacer un análisis más pormenorizado, que evaluemos lugar por lugar, terma por terma, que no se meta todo en la misma bolsa”.

PROPUESTA: “UNA MORATORIA, COMO SE HACE CON TODOS NOSOTROS”

“Entonces empecemos a condonarle deudas a todas las Pymes que deben luz, a los hoteles. Es una locura lo que se acaba de hacer”, castigó el legislador concordiense, y advirtió que la ley podría habilitar que “van a venir los dueños de los hoteles concesionados por el Estado y van a decir ‘no podemos pagar, necesitamos una condonación de deuda’”.

Como alternativa a la condonación de los 31 millones, Bahler indicó a INFORME DIGITAL que sugirió “una moratoria, como lo que hace ATER con cada uno de nosotros cuando debemos” impuestos provinciales. Sin embargo, se quejó el diputado massista de que sus planteos fueron desoídos.

“Cuando el oficialismo atropella no mira ni escucha nada”, señaló apuntando al justicialismo, y de Cambiemos criticó que “votó a favor, cosa que es muy rara. El único que no votó fui yo”. Ahora la ley pasará al Senado, donde será tratada y podría ser sancionada de manera definitiva.