Bordet recibio el embajador suizo en Argentina

El gobernador Gustavo Bordet recibió en Casa de Gobierno al embajador de la Confederación Suiza en Argentina, Hanspeter Mock. En el encuentro se abordaron temas económicos y culturales, teniendo en cuenta la presencia de la colectividad de descendientes suizos en nuestra provincia.



“Bordet mencionó que “en la reunión se abordaron temas de interés mutuo, ya que en lo cultural hay raíces muy profundas que unen a Suiza con Argentina, y especialmente con Entre Ríos, y eso se ve reflejada a través de las colectividades y de diferentes museos, como el Museo del Molino Forclaz”.

Asimismo, el primer mandatario destacó “la posibilidad de tener relaciones comerciales, porque siempre es importante estrechar los vínculos de nuestra provincia con un país como Suiza, que ha dejado una huella en muchos pueblos entrerrianos”.

Por su parte, el embajador Mock agradeció al gobernador y a toda la provincia por la recepción brindada “y por permitirnos venir, no sólo a visitar, sino a traer una muestra que refleja uno de los aspectos que mencionó el gobernador: el fortalecer lazos culturales y humanos. Y es verdad, ya que tenemos una historia muy fuerte entre Suiza y Argentina, y entre Entre Ríos y regiones de Suiza en particular, debido a la inmigración suiza del siglo XIX. Pero también venimos con una exposición que pretende mostrar innovación en materia de energías renovables. Porque entendemos que es un gran desafío, no sólo para Suiza, y para Argentina, sino para el mundo de hoy. Y también entendemos que la Argentina se ha propuesto hacer grandes proyectos en el ámbito de las energías limpias y renovables, y si Suiza está para acompañar, será para nosotros un placer”.

En ese sentido, el diplomático se refirió a la posibilidad a futuro de intensificar nuestras relaciones económicas y financieras: “Suiza es el sexto inversor extranjero en Argentina, y queremos avanzar en un tratado de libre comercio entre el Mercosur y el bloque europeo al que pertenece Suiza que es la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio). Esto sin dudas será un marco jurídico mejorado para nuestras relaciones, ya que muchas empresas suizas están interesándose de la evolución del país. Estoy convencido de que también en esta provincia se pueden ofrecer oportunidades”, concluyó.