Bordet le entrego al ex gobernador Jorge Busti  las replicas de los atributos de mando

“Hay que respetar las instituciones, reconocer a quienes han dejado una huella profundamente marcada y es un acto de estricta justicia este homenaje que hoy le estamos haciendo al ex gobernador Busti”, expresó el mandatario provincial.

El homenaje tuvo lugar este miércoles en el Salón Blanco de Casa de Gobierno con la presencia de legisladores, integrantes del Poder Judicial, funcionarios del Poder Ejecutivo y público en general. El gobernador Bordet, acompañado de su esposa, Mariel Ávila, encabezó la ceremonia de homenaje por la cual se procedió a entregar las réplicas de los atributos de mando a Jorge Busti, al cumplirse 30 años de ser electo gobernador de Entre Ríos por primera vez en 1987. Ocupó ese cargo en tres oportunidades.

El gobernador Bordet hizo referencia a la “entrega de los atributos de mando después de haber cumplido las funciones de gobernador, lo que habitualmente se realiza y en esta oportunidad con un hecho muy significativo que hoy se cumplen 30 años de aquellas elecciones del 6 de septiembre de 1987 donde se consagró por primera vez la fórmula que llevaba Jorge Busti como gobernador, o sea que por un lado tiene una doble significación y la importancia de que hay una continuidad en la vida institucional de Entre Ríos que se ha venido sosteniendo en el tiempo y por supuesto muy justo y reconocido homenaje a quien fuera tres veces gobernador de Entre Ríos y que ha dejado una huella, una impronta en cada parte de la provincia que uno visita”.

Luego recordó que 30 años atrás Jorge Busti le entregó los atributos en el municipio de Concordia a su padre, Elvio Bordet. “Me tocó vivir muy de cerca esa época como militante. No ocupaba ningún cargo público ni tampoco lo hice durante la intendencia de mi padre pero seguí muy de cerca y milité muchísimo esa idea de la renovación peronista que surgió a partir de 1985 y que culmina en un proceso victorioso aquel 6 de septiembre de 1987”, dijo.

“Tengo los mejores recuerdos de esa época y no es que uno quiera trazar paralelismos pero coincido con el doctor Busti en el sentido de que el peronismo estaba en una situación realmente muy complicada, donde se anunciaba el fin del peronismo y 100 años de gobierno radical. Era el slogan que estaba en ese momento pero el tiempo, la democratización que se dio el peronismo, porque esto es muy importante, hubo un proceso de democratización que fue muy explícito en todo el peronismo en la Argentina y en la provincia de Entre Ríos, nos consolidó. Hoy la sociedad nos está demando nuevos desafíos y los dirigentes tenemos que estar a la altura de esos desafíos y saber interpretar lo que hoy cada ciudadano quiere y necesita, y en ese camino estamos y para eso hay que trabajar con mucha generosidad y amplitud, y dejar divisionismos internos que resultan estériles y sobre todo después de un proceso interno. Ahora es tiempo de llevar una propuesta unificada”, acotó.

A su turno, el ex gobernador Busti afirmó sentir “un profundo orgullo. En primer lugar venir a esta Casa de Gobierno donde estuve 12 años y sé lo que es las pocas cosas buenas, el sufrir solo, el tratar de servir a los entrerrianos. Y creo que la comparación del 6 de septiembre de 1987 con el momento actual es que el peronismo también estaba muy mal, no tenía conducción nacional, realmente había muchas contradicciones que nos habían hecho tener por primera vez una derrota estrepitosa con un hombre como Raúl Alfonsín, con gran carisma, más culto que el Presidente actual, pero la militancia se juntó y creo que es lo que falta ahora: dejar de verse tanto el ombligo el dirigente justicialista. Para eso hubo primarias acá en Entre Ríos, participaron 10 listas y yo creo que si todos sabemos que tenemos que fortalecer el federalismo, al gobernador para que no se pierdan 3.600 millones para la provincia de Entre Ríos, para que no se toquen derechos adquiridos, para que no venga la flexibilización laboral, yo creo que todos los peronistas tenemos que ponernos detrás del gobernador y fortalecer el federalismo en Entre Ríos”.

Al cierre del homenaje, Mariel Ávila agasajó a la esposa del ex gobernador Busti, la diputada nacional, Cristina Cremer, con la entrega de un ramo de flores.