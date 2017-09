Repudio de los empleados de CAFESG a declaraciones del diputado La Madrid

Nosotros, los empleados de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), repudiamos en todo, los dichos y planteos del diputado provincial de Cambiemos, Joaquín La Madrid, por absurdos, cínicos y por reflejar un profundo desconocimiento de la realidad de este organismo y de las decisiones que se toman en el seno de su propio espacio político.



El diputado La Madrid no se puede hacer el distraído, porque si lo hace de manera consciente es un cínico, y si lo hace por desinformado es un irresponsable, el legislador no puede desconocer que a CAFESG hoy la auxilia el Gobierno Provincial de Gustavo Bordet, que sin su sensibilidad, algo que el legislador parece no tener, más de doscientas familias estarían en la calle, algo que plantea con total liviandad La Madrid al pretender el cierre del organismo, familias en su mayoría que viven en su misma ciudad.

Este personal que a pesar del lugar al que han llevado a CAFESG sigue día a día cumpliendo sus tareas, aportando su experiencia y conocimiento a múltiples municipios y Juntas de Gobierno de la región de Salto Grande, tanto en el área técnica como en desarrollo regional, con proyectos y asesoramientos en obras, con capacitaciones y talleres en múltiples disciplinas, en función de esto el legislador provincial de Cambiemos, en lugar de plantear el cierre del organismo debería preguntarle a sus copartidarios, ¿qué pasa que CAFESG ya no hace obras cuando era el motor de la obra pública en toda la región? ¿qué pasa que CAFESG puede hacer un ínfimo porcentaje de capacitaciones y talleres cuando era uno de los principales organismos que brindaba la posibilidad cierta a miles de entrerrianos de insertarse en el mercado formal de trabajo? ¿por qué no tiene plata si el presidente de CTM, Roberto Niez, aseguró que gracias a las inundaciones iba a haber excedentes para CAFESG porque se había producido mucha energía? ¿por qué no quedan excedentes en CAFESG si Roberto Niez reparte plata en numerosos lugares? ¿no será que estamos siendo tan mezquinos políticamente que para perjudicar a un rival político estamos perjudicando a cientos de miles de entrerrianos?

Otra vez mienten y embarran la cancha pretendiendo confundir a la población, no mienta diputado, usted sabe muy bien cómo son las cosas, y si no lo sabe, haga el favor de informarse antes de salir a proponer disparates.

Usted dice que no sabe qué hace Casañas con la plata, acaso no se ha interesado por saber si su gobierno de Cambiemos le manda esa plata que dice no saber en qué se gasta? Le respondemos La Madrid, su gobierno no manda excedentes, los sueldos, gastos operativos y de mantenimiento lo está financiando el Gobierno Provincial, con un enorme esfuerzo, manteniendo el diálogo a pesar de todo, lo que demuestra madurez política y sensibilidad social.

Diputado, lo votaron para que aporte al bienestar general, no para que plantee el cierre de un organismo que le ha dado millones de pesos en obras a la región, lo han votado para que le pregunte, y se pelee si es necesario, con su propio espacio político para recuperar esos fondos tan necesarios a nuestra ciudad y nuestra región.

Lo votaron para construir, no para destruir. Entendemos la política como la búsqueda del bien común. Y entendemos también que la historia nos ha demostrado que la política no es para todos. Usted deberá estar a la altura del cargo que ocupa por decisión popular y aportar a ese bien común. Madure diputado provincial de Cambiemos, Joaquín La Madrid. Lea, infórmese, opine con conocimiento. No sea desvergonzado. No mienta. No confunda. Lo repudiamos totalmente.

Personal de CAFESG, 14 de septiembre de 2017