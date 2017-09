Bajó la desocupacion en Concordia

El desempleo en Concordia fue de 5,9 por ciento en el segundo semestre de 2017 lo que significa un descenso del 2 por ciento con respecto al primer trimestre. La subocupación llegó al 8,3. En el segundo trimestre de 2016 la desocupación había sido del 5,8 por ciento.

En el gran Paraná el desempleo fue del 2,2 por ciento, mientras que la subocupación llegó al 7,4 por ciento. En el primer trimestre había sido del 4,4. En el mismo período de 2016 la desocupación era del 4,1 por ciento.

El desempleo del segundo trimestre mostró una baja respecto a los primeros meses del año, y al mismo período de 2016.

A NIVEL NACIONAL

La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó 8,7 por ciento, al cierre del segundo trimestre, 0,5 puntos porcentuales menos que lo registrado en el primer trimestre de este año, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Gran Buenos Aires es la región más afectada.

La tasa se redujo en el segundo trimestre respecto del 9,3% del mismo periodo de 2016, según el Indec. En un año, hay 20.000 personas que dejaron de buscar trabajo por “efecto desaliento”

A poco más de un mes de las elecciones legislativas, el gobierno de Cambiemos se anotó un nuevo dato positivo en la economía, aunque con matices. El empleo comienza a recuperarse lentamente, según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que publicó el Indec.

La tasa de desempleo bajó al 8,7% en el segundo trimestre de 2017 contra el 9,3% del mismo período del año pasado, lo que significa que en un año 57.000 personas más tienen empleo. En total, el desempleo afecta a 1,6 millones de personas de la población económica activa (PEA), al proyectar a nivel nacional los datos de 31 aglomerados urbanos que releva el organismo, donde hay más de 500.000 habitantes.

Con todo, el dato posee un efecto estadístico particular: la tasa de actividad cayó un 0,6% al 54,4% en un año, y descendió un 0,1% contra el primer trimestre de 2017. Y en la comparación interanual, el empleo descendió un 0,2% al 41,5%. “El empleo cayó porque bajó la población económicamente activa: en un año, hay 20.000 personas más que no tienen trabajo o no están buscando”, aseguró Fausto Spotorno, economista jefe de Ferreres & Asociados, en diálogo con Infobae.

El economista lo atribuye mayormente al “efecto desaliento”, un término utilizado a las personas que dejan de buscar trabajo porque no encuentran. “Considero que el dato es estacional, aunque no se puede saber con certeza porque faltan datos históricos”, amplió Spotorno, en referencia a la intervención de las estadísticas públicas entre 2007 y 2015.

“Hay que tener en cuenta que estamos comparando con el peor momento de la recesión económica”, aseguró Daniel Schteingart, doctor en Sociología e investigador del Conicet. En este sentido, enfatizó que “hay más estabilidad que cambios” cuando se comparan los datos con el segundo trimestre de 2016, que es la forma de comparación para evitar los efectos de estacionalidad.

El informe del Indec destacó que “en 27 de los 31 aglomerados se mantienen sin cambios la actividad, el empleo y desocupación”.

LAS REGIONES CON MÁS DESEMPLEO

El Gran Buenos Aires se mantiene como la región con más desempleo a nivel nacional, donde la tasa de desocupación escala al 10%. Y dentro de esa región, el desempleo llega a casi el 11% en los partidos del conurbano bonaerense, mientras en la Ciudad de Buenos Aires es del 7%.

La Pampa posee un desempleo del 8,8% en el segundo trimestre del año, pero cuando se pone la lupa dentro de la región, hay tres focos de preocupación. El desempleo en La Plata llega al 10,2%, en Rosario es del 10,8% y en Mar del Plata escala al 11,9 por ciento. Y en estos aglomerados, el lento despegue de la industria es el análisis general que permite explicar los números.

En términos generales, ¿por qué creció el empleo pero cae la tasa de empleo, que son los ocupados cada 100 habitantes? “El empleo creció 0,5%, pero por debajo del crecimiento demográfico (1%). Es por esa razón que la tasa de empleo cayó levemente del 41,7% al 41,5%”, agregó Schteingart.

Para la consultora Analytica, la Argentina se enfrenta a un “mercado laboral al cual le cuesta generar empleo por encima de lo que crece la población. Le cuesta acompañar el nivel de actividad”.