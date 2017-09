La concejal Laner desmintio al director de Seguridad, Diego Passarello por la autoria del Mapa del Delito

Desde la oficina de comunicación de la Municipalidad de Concordia, se informó que el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Diego Passarello, se refirió al Mapa de Delito, “que presentamos en la reunión del Consejo de Seguridad realizada a principios del mes de agosto”. A un mes y medio de su puesta en marcha, Passarello destacó que “esta iniciativa del Intendente Enrique Cresto es una herramienta, desarrollada íntegramente por técnicos del municipio”. La concejal del Frente Renovador Carola Laner le respondió que “siento vergüenza de las declaraciones del Secretario de Seguridad Diego Passarello”, y afirmó: “Esto se llama deshonestidad intelectual y caer en una mentira. Quiero aclarar públicamente que el proyecto del Mapa del Delito es de mi autoría y no una idea del Señor Intendente”, espetó.



“Siento vergüenza de las declaraciones del Secretario de Seguridad Diego Passarello, esto se llama deshonestidad intelectual, y caer en una mentira. Quiero aclarar públicamente que el proyecto del Mapa del Delito es de mi autoría y no una idea del Sr Intendente. Hace varios meses que le comenté al Sr Intendente la idea del MAPA DEL DELITO. Quien me respondió que le parecía una muy buena idea.

Tal es así que he compartido mensajes, correo electrónicos, y hasta circulé el proyecto con el Secretario de Seguridad Diego Passarelo (todo está perfectamente documentado, y probado), quedamos en trabajarlo en conjunto, ya que mi idea era que todos los organismos involucrados, hagan su aporte al proyecto para mejorarlo.

En esa línea, tuve reunión con el encargado del Mapa de Servicio Diego Santana a quien le presente el proyecto y también quedo en hacer su aporte.

En la última reunión de Secretaria de Seguridad el Sr Intendente, menciono al mapa del Delito y aclaro que era una iniciativa del Concejo Deliberante, en el mismo sentido hablo el Sr Diego Passarello.

Mi idea siempre fue el trabajo en conjunto, por eso mis consultas y mi interacción con el Secretario del Seguridad.

El miércoles, un día antes de la presentación del Proyecto de Ordenanza del MAPA DEL DELITO en la sesión del Concejo Deliberante, le aviso al Sr Passarello, cuya respuesta fue con felicitaciones hacia la iniciativa. Anoche recibí mensaje de la señora Jefa del Gabinete (María de los Angeles Petit), y ante su opinión no muy conforme con mi presentación del MAPA DEL DELITO, y frente a dejarle clara mi autoría del proyecto con pruebas concretas, llamo al Director de Seguridad Diego Passarello y le comentó la situación, tal es así que reafirmó la autoría de mi proyecto, y quedo en informarle a la Jefa de Gabinete la realidad, pensando que se debía a un error de información.

Hoy me encuentro con estas declaraciones, que más que indignarme, me llenaron de dolor, por la deshonestidad intelectual, la cobardía y sobre todo por la actitud de hacerse dueño de un proyecto que la autoría no les pertenece.

Hoy siento indignación por el golpe bajo, por la primeriada, de quienes por lo menos si no muestran grandeza que no caigan en la deshonestidad”, concluyó la concejal

Fuente: http://www.diariodelsurdigital.com.ar/