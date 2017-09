La Madrid insiste: “La provincia no puede gastar en un organismo que no cumple”

Luego de sus declaraciones, en las que expresó que CAFESG debía disolverse, el diputado Joaquín La Madrid redobló la apuesta y explicó que deberían discutir qué hacer con un organismo que “no hace lo que tiene que hacer”.

A pesar de las críticas que se ganó hasta en su propio espacio político, el diputado Joaquín La Madrid insistió con preguntar cómo la provincia “se puede dar el lujo de gastar en un organismo que no está cumpliendo lo que tiene que hacer”.

Tras la polémica que gira en torno a las propias declaraciones del diputado provincial por Cambiemos, Joaquín La Madrid aclaró que en su planteo “no dije que CAFESG se tiene que disolver, dije que hay que discutir si se tiene que disolver o no”.

El diputado rescató que en que la ley 9140, que es la ley que crea a CAFESG, establece la creación de una comisión bicameral como organismo de control, la cual debería estar compuesta por tres senadores y tres diputados.

“Los tres senadores ya fueron designados y en los diputados solamente se integró la oposición que me toca a mí ser uno de ellos, pero el oficialismo nunca designó a esos diputados; con lo cual al no integrarse completamente la comisión no se puede constituir y no se genera ese ámbito de control”, detalló La Madrid.

Ante la observación de que CAFESG cuenta con dos vocales designados por la oposición de Cambiemos, en las personas de Horacio Giorgio (Concordia) y Ruben Rastelli (Federación), quienes incluso criticaron las expresiones del legislador, el diputado La Madrid expresó: “yo a la discusión la quiero dar dentro de la Legislatura”.