Bordet inauguro el centro de convenciones mas grande del litoral argentino

“Son tiempos de encuentro, de poder poner lo mejor de cada uno de nosotros para trabajar en pos de la sociedad que nos está demandando”, afirmó el gobernador Gustavo Bordet al inaugurar el Centro Provincial de Convenciones, el más grande de su tipo en la Región Centro.

Bordet inauguró el edificio con capacidad para 3200 personas acompañado por su esposa, Mariel Ávila, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, el secretario de Turismo de la Nación, Alejandro Lastra, los vocales del Superior Tribunal de Justicia, legisladores nacionales y provinciales, intendentes de toda la provincia y público en general. La obra significó una inversión de 150 millones de pesos realizado íntegramente por la provincia.

“Este centro de convenciones que es vanguardia en la República Argentina”, subrayó Bordet, y agregó: “Estamos entre los mejores centros de convenciones del país, y además tenemos una vista que es única a nuestro río Paraná que no la tiene ningún otro centro de la Argentina”.

En esa línea, Bordet explicó que “esto son políticas públicas”, porque “trasciende gestiones de gobierno, con una visión estratégica, de futuro”, y realizó un reconocimiento al ex gobernador Sergio Urribarri, a la ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, al contador Jorge Mencía, al presidente del Iapser, Juan Domíngo Orabona, y al intendente Sergio Varisco.

Luego, el mandatario se refirió a las dificultades económicas del 2016, y destacó que a pesar de ello “le hemos dado cumplimiento en tiempo y en forma” a la construcción del CPC.

“Abono y suscribo que son tiempos de encuentro, de poder poner lo mejor de cada uno de nosotros para trabajar en pos de la sociedad que nos está demandando: que resolvamos los problemas urgentes y también otros estratégicos, como este caso. Ese es el camino que asumimos para la provincia”, afirmó Bordet ante un auditorio colmado de autoridades de toda la provincia.

En ese sentido, el gobernador de la provincia admitió que esta etapa “no admite divisiones de ninguna naturaleza” y sostuvo que “Entre Ríos, no son dos costas, no son divisiones geográficas estériles, es una gran provincia y con enorme potencial”.

Luego resaltó que “el turismo de convenciones ha crecido sostenidamente”, y que si bien “Entre Ríos tiene una enorme potencialidad en materia turística, que todos conocemos, necesitamos desarrollar este segmento que es el turismo de eventos, de encuentros, de negocios, de exposiciones. La provincia y la ciudad de Paraná merecen tener una oportunidad para desarrollar el turismo”, afirmó.

“Trabajar el de turismo de convenciones va a permitir romper con la estacionalidad para que puedan desarrollarse distintos tipos de eventos o actividades que concentran numerosas personas”, añadió Bordet y explicó: “en este complejo que se acaba de inaugurar, más La Vieja Usina, todo el complejo tiene una capacidad para albergar muy cómodas a 4000 asistentes. Y si a esto uno lo multiplica por acompañantes, estamos hablando de colmar la capacidad de camas de hotel, de multiplicar los cubiertos en gastronomía y nos genera una gran posibilidad de nuevos desarrollos y emprendimientos que vienen conexos con estos tipos de inversiones”.

En esa línea, Bordet explicó que “resulta fundamental trabajar en materia turística vinculando al sector público con el sector privado, y esto lo estamos haciendo desde el primer día de gestión, escuchando cuando el sector privado, que es el gran dinamizador de nuestra actividad”.

“Por eso cuando nos plantearon de la necesidad de que no se eliminen los feriados puentes porque para Entre Ríos representa una gran oportunidad por la cercanía que tenemos a Rosario, o a Buenos Aires, he dado las expresas instrucciones a nuestros legisladores que lleven al Congreso Nacional la posibilidad de legislar para el retorno de los feriados puentes”, resaltó.

También, “cuando sabemos que tenemos y necesitamos políticas de estímulos para los inversores en el sector turístico, hemos acordado una línea de crédito con el Consejo Federal de Inversiones con un subsidio de tasa mixta al nueve por ciento hasta 2,5 millones de pesos para llegar a todos los operadores turísticos de la provincia de Entre Ríos, porque no alcanza solamente con lo discursivo, no alcanza solamente con las buenas intenciones, si no que también hay que materializarlo con cosas concretas”.

Además, y bajo la dirección de su director Artístico, Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos interpretó junto a la soprano María José Dulín, las óperas La Traviata, La Boheme y de la comedia musical Mi bella Dama. Por último, se llevó a cabo un show de fuegos artificiales sobre las barrancas del Parque Urquiza de Paraná.

A su turno, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, sostuvo que “este centro provincial de convenciones va a marcar un antes y un después” y recordó que “si hay un desafío en Paraná es transformar su matriz económica y pasar de una ciudad con acento en los servicios a una ciudad del trabajo y la producción turismo”.

Varisco celebró que se pudiera “continuar esta obra en una economía muy difícil como fue 2016”, y habló de “la política entendido con mayúscula”. “Acá podemos apreciar un cambio en nuestra cultura política que tiene que ver con que a 20 días de una elecciones podemos seguir trabajando en conjunto por lo mejor que tiene la política, que es la actitud de servicio”.