El presupuesto provincial 2018 preve un aumento del 16 por ciento  

El gobernador Gustavo Bordet adelantó que el presupuesto 2018 prevé un incremento que “estará rondando un 16 por ciento”, monto “relacionado con la expectativa inflacionaria”. Estimó un 12 por ciento en concepto de gastos. “Va a ser austero, sincero y que se va a poder ejecutar”, destacó.



El mandatario explicó que dichos porcentajes pueden “variar un poco” porque se están “ajustando los números”. Según estimó, los ingresos rondarán el 16 por ciento, en tanto se prevé alrededor de un 12 por ciento para gastos.

“Lo importante es que va a ser austero, sincero y que se va a poder ejecutar como hicimos con este presupuesto, al que no sobre ejecutamos ni subejecutamos, las partidas que estaban se están desarrollando con normalidad, por eso pudimos hacer muchas escuelas, rutas y convenios con municipios, entre otras”.

“Vamos a tener un presupuesto que va a reflejar la realidad de los entrerrianos y va a dar previsibilidad y transparencia para que cualquier ciudadano en la provincia pueda acceder y averiguar en qué se gastan los recursos que aportan al Estado provincial”, agregó.

Bordet también se refirió al presupuesto nacional y prefirió no comparar los fondos destinados a cada provincia sino que reclamó “la misma devolución de lo que aportamos”.

Luego de que un estudio señalara que Buenos Aires se queda con 1 de cada 4 pesos para obra pública, el gobernador aclaró: “Nosotros no estamos en contra de nadie, no queremos plantear esa dicotomía de Buenos Aires versus provincias, y está bien que se le otorguen las obras que corresponden a Buenos Aires, pero también estaría muy bien que nos otorguen a los entrerrianos las obras que también nos corresponden. Queremos tener la misma devolución de lo que aportamos, no queremos competir con Buenos Aires ni con otras provincias, queremos tener lo que legítimamente nos corresponde”.

CAJA DE JUBILACIONES

Al ser consultado sobre la situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia ante el intento de “armonización” del gobierno nacional, explicó: “No podemos transferirla porque está en el texto de la Constitución de la provincia”. En ese punto aseguró que “nadie está pensando en absoluto en reformar” la Carta Magna provincial, por lo que se trata de un planteo “imposible”.

Por otro lado, destacó que en gestión “no se expulsó ni se dejó sin trabajo a ningún empleado público”, es decir, “no hemos achicado el gasto de la provincia en base al empleado público, sí hemos reducido el déficit fiscal en un 40 por ciento en la provincia achicando el gasto superfluo, el gasto improductivo, cuidando y controlando los números, trabajando con mucha transparencia, pero sin dejar sin trabajo a empleados”.