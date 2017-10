Enrique Cresto: “El proximo domingo tendremos la posibilidad de elegir una Diputada Nacional de Concordia”

A una semana de los comicios legislativos nacionales, el intendente Enrique Cresto se refirió al proceso eleccionario y convocó a votar por la Lista 501 “Somos Entre Ríos”. Junto a la candidata a Diputada Nacional, Mayda Cresto, el presidente municipal señaló la importancia de “tener un legislador que sea de Concordia, que conozca los problemas y las necesidades de la ciudad, y que trabaje en permanente contacto con el gobernador y con el intendente para continuar realizando gestiones para el desarrollo de la región”. Por su parte, Mayda Cresto aseguró que “el domingo 22 el peronismo de Concordia ampliará la diferencia”.



“Esta campaña se viene llevando con total normalidad, no ha habido inconvenientes mayores ni peleas entre los candidatos de los distintos partidos, y eso es bueno”, sostuvo Enrique Cresto. “Lo que se ha debatido son propuestas y cuál es el rol del legislador nacional”, agregó. “Cuando asumí la intendencia dije que me iba a poner la camiseta de Concordia y así lo hice. Lo hemos demostrado en este año y medio de gestión, donde la mayoría de las ordenanzas salieron por unanimidad, porque cada proyecto es elaborado para todos los concordienses. Y ese debe ser el perfil de nuestros legisladores nacionales, que sean reconocidos en las demás provincias no por ser de uno u otro partido, sino porque son los diputados de Entre Ríos”, sostuvo el intendente.

“El Gobernador Gustavo Bordet constituyó el Frente Justicialista Somos Entre Ríos bajo esa definición. Un frente que tiene base en el peronismo, y que a las banderas del justicialismo le suma la bandera de los intereses de la provincia”, afirmó Cresto. Y en un claro mensaje convocando a votar por la Lista 501, dijo que “este frente propone a mi hermana, Mayda, como Diputada Nacional. Ella tiene una larga experiencia como Directora del Instituto Becario, conoce toda la provincia, ha trabajado siempre en programas de inclusión social, de educación y de generación de oportunidades”, señaló.

“EL PERONISMO DE CONCORDIA AMPLIARÁ LA DIFERENCIA”

“El domingo 22 vamos a ampliar la diferencia en Concordia”, adelantó Mayda Cresto, en referencia a los números de las PASO, donde los precandidatos del justicialismo se impusieron sobre los precandidatos de Cambiemos y de las demás listas. “Estoy recorriendo cada barrio de Concordia, y de muchas ciudades de la provincia también. Y acá vemos claramente que se va a aumentar la diferencia, así lo sentimos en el diálogo con cada vecino”, afirmó la candidata a legisladora.

Respecto a su función como futura Diputada Nacional sostuvo que “los legisladores deben trabajar pensando en la provincia a la que representan, conocer la realidad de la provincia y de cada localidad, y tener un diálogo directo con el gobernador y con los intendentes, para así ayudar a realizar las gestiones que son necesarias para concretar lo que cada ciudad necesita”, dijo. “En Concordia se están haciendo muchas cosas importantes, y sé muy bien cuáles son las gestiones que ahora debemos realizar para seguir creciendo”, enfatizó.

UN PLUS FUNDAMENTAL: CONOCER CONCORDIA

En este sentido, Enrique Cresto no dudó en señalar que “para los concordienses es un plus importante” que Mayda sea de la ciudad. “Estamos poniendo en marcha y realizando las gestiones de obras que van a cambiar la matriz de la ciudad en una matriz de desarrollo y crecimiento. Comenzó a construirse la nueva Planta de Agua, estamos realizando los estudios finales para el proyecto de la Planta de Efluentes, estamos trabajando junto a Salto en el Aeropuerto Internacional de Cargas y en el Puente Vecinal. Junto a los vecinos estamos diseñando la Defensa Costera Central, y en la zona sur se están viendo obras que representan una reparación histórica para esos barrios”, enumeró Enrique Cresto. “Todas estas obras, y muchas más, han sido gestionadas y se están llevando a cabo por los equipos técnicos del municipio en conjunto con el gobierno provincial. El financiamiento nacional para poner estas obras en marcha no llega a Concordia por casualidad, llega porque hay un equipo de trabajo, y hay planificación, diálogo y gestión”, aseguró.

“Para fortalecer todo lo que se hizo en este año y medio y continuar consolidando el desarrollo de Concordia, necesitamos una Diputada Nacional que sea de Concordia”, concluyó Enrique Cresto.