Provincializacion de Salto Grande: “Me da temor que resulte mas caro el collar que el perro”, dijo Atilio Benedetti

En diálogo con el programa LA TRIBU, el candidato a diputado nacional en primer término por CAMBIEMOS, Atilio Benedetti, sobre la recta final de campaña dijo que “Nosotros estamos proponiendo a los entrerrianos que nos acompañen con su voto porque de esta manera estamos eligiendo legisladores entrerrianos. Nosotros representaremos al pueblo de Entre Ríos y defenderemos los intereses de todos pero acompañaremos al gobierno nacional del presidente Mauricio Macri que está llevando a cabo un cambio estructural”, señaló.

Sobre la provincialización de Salto Grande agregó que “es un tema para analizarlo con mucha seriedad y sacarlo de un contexto electoral. A mí me llama la atención que el gobernador Bordet haya descubierto en estos últimos 30/ 40 días, que eso era conveniente para Entre Ríos”, expresó.

En una entrevista con el programa LA TRIBU, que se emite todos los viernes de 9 a 12 hs. por Radio del SUR, 90.7, el candidato a diputado nacional por CAMBIEMOS, Atilio Benedetti dijo que su sector “tiene que ver con un país previsible, que vuelva a estar abierto al mundo, que tenga reglas de juego claras para que distintas actividades puedan desarrollarse con normalidad y que Entre Ríos pueda desarrollar su enorme potencialidad en diferentes aspectos productivos y de servicios.

Para Benedetti, “Esto tiene que ver con un gobierno que vuelva a rescatar antiguos valores, que son esenciales: la decencia, la transparencia y la honestidad para el manejo de la cosa pública. Por todo esto decimos que es una oportunidad para Entre Ríos porque es una provincia que ha perdido la batalla relativa con el resto de las provincias de la región Centro. Nosotros necesitamos potenciar el desarrollo del empleo privado en la provincia, ya que no hay más espacio para empleo público. Está desbalanceada la carga, tenemos una alta carga impositiva en la provincia y sin embargo, no alcanza. Hay mucho para trabajar en ese sentido, para que Entre Ríos pueda desplegar su enorme potencial, como lo dije antes”, acotó.

DEPENDENCIA CON EL GOBIERNO NACIONAL

En relación a la dependencia de la provincia con el gobierno nacional, el candidato señaló que “En todas las instancias y en todos los momentos políticos, creo que un buen entrerriano tiene que luchar por la autonomía económica de su provincia. Nosotros perdimos una enorme oportunidad en esos diez años de vientos favorables para poder haber puesto en caja esta provincia, como sí lo hicieron Santa Fe y Córdoba. Ha habido hace mucho tiempo ya de dependencia del Gobierno Nacional y esto no es bueno para el sistema federal. Nosotros aspiramos a tener un federalismo de verdad, esto quiere decir que haya autonomía económica para tener independencia política de la provincia, es cierto que estamos condicionados desde hace tiempo y también es cierto que este gobernador recibió una provincia prácticamente inviabilizada, por lo tanto, el Gobierno Nacional tuvo que asistir los primeros meses del 2016, incluso avalar para que Entre Ríos pueda tomar ese préstamo internacional a más largo plazo, como lo tomó a comienzos de este año. Creo que, después de 34 años de democracia, toda la dirigencia entrerriana por encima de la cuestión partidaria, tendríamos que trabajar para que Entre Ríos tenga independencia de los gobiernos nacionales, pero esto es lo que hemos construído fundamentalmente en los últimos años y lamento que sea así. Realmente lo lamento y también que tengamos cuanta extrema fragilidad de las cuentas públicas en la provincia y seguir dependiendo del Gobierno Nacional”, asestó.

PROVINCIALIZACIÓN DE SALTO GRANDE

Consultado respecto a su posición sobre la intención de provincializar la represa hidroeléctrica de Salto Grande, Benedetti señaló que “Es un tema para analizarlo con mucha seriedad y sacarlo de un contexto electoral. A mí me llama la atención que el gobernador (Gustavo) Bordet haya descubierto en estos últimos 30/ 40 días, que eso era conveniente para Entre Ríos y mientras tuvieron la suma de poder, el oficialismo provincial, durante 12 años no se les ocurrió. Me da temor que resulte más caro el collar que el perro. Si tuviéramos que provincializar la empresa, hay que tener en cuenta que primero es una empresa binacional, segundo la parte de Argentina está compuesta por tres provincias, entonces me parece que es un tema que puede sonar simpático, pero es un tema que puede resultar extremadamente costoso para los intereses de Entre Ríos. En todo caso, creo que si lo que queremos es abaratar la energía, volver analizar el tema de los Excedentes, el tema de las Regalías, son temas discutibles, pero provincializar una empresa cuando tenemos dificultades como por ejemplo desde la provincia no podemos siquiera hacer andar Vialidad Provincial y ahora este gobierno quiere provincializar Salto Grande. Me parece que tendríamos que dar señales de una administración a todos los servicios que presta la provincia”, opinó.