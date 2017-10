Vecinos protestaron en reclamo de obras

Vecinos de los barrios Isla Maciel, San Juan 2, La Viña y Llamarada quemaron gomas y cortaron la avenida Presidente Illia en la intersección Diamante en reclamo de que funcionarios municipales se comprometan a realizar las obras complementarias en los terrenos que recibieron de parte de la Municipalidad en el mes de mayo.

Graciela Enriquez, presidenta de la comisión vecinal del barrio Isla Maciel, declaró que “desgraciadamente tenemos que andar haciendo esto porque no tenemos respuestas”.

Dijo que “desde febrero que hicimos todo el papeleo, se hizo el compromiso y se dieron los terrenos. Precisó que “en el Centro de Convenciones, el 22 de mayo el señor intendente Enrique Cresto nos dio la tenencia de los terrenos y resulta que después se comprometió a trabajar al otro día, el 23 de mayo”, contó y aclaró que “se hicieron algunos trabajos, pero se hicieron mal”.

Detalló que “no es un solo barrio, somos gente de cuatro barrios: San Juan 2 , La Viña, Isla Maciel y Llamarada”.

Otro vecino, no identificado expresó que “nosotros estamos reclamando cloacas, porque hace dos meses desde la Municipalidad dijeron que iban a ir y hasta ahora no aparecieron. Y acá estamos desde hace dos horas y media y todavía no aparece nadie”.