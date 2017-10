Benedetti: “trabajaremos en resolver la enorme carga impositiva que tienen Pymes y ciudadanos”

El radical asumirá en diciembre y será su segundo mandato como diputado nacional. Consideró que “hoy se vive un clima diferente porque el presidente Mauricio Macri recibirá a los gobernadores y ya hay mandatarios provinciales que están concretando encuentros con el ministro del Interior (Rogelio Frigerio) o con Macri”.

Benedetti dijo que “hoy se vive otro clima, porque el presidente Mauricio Macri recibirá a los gobernadores, y por otro lado tenemos mandatarios provinciales que se reúnen por si solos con Macri o el ministro del Interior (Rogelio Frigerio), tratando distintos temas y buscando acuerdos”. En tanto adelantó que contribuirá en las gestiones para obras de infraestructuras, con el fin de mejorar los caminos y puertos. Espera poder trabajar en la comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso para “resolver esta enorme carga impositiva que tienen hoy las Pymes y el ciudadano”.

“Estoy disfrutando de un resultado histórico en la provincia de Entre Ríos, gracias a una ola nacional que acompaño a Cambiemos, que dijo contundentemente apoyamos esta idea, el proyecto y el gobierno de Macri”, dijo Benedetti que será la segunda vez que representa a Entre Ríos en el Congreso nacional, en una banca en Diputados.

“En Entre Ríos tuvimos la particularidad de que mejoramos el resultado de las PASO, con resultados sorprendentes en muchas ciudades y el triunfo de Concordia fue significativo por ser una ciudad emblemática, por ser la denominada la capital del justicialismo provincial, por ser la ciudad cuna de los últimos gobernadores que hemos tenido. Al recorrer Concordia yo veía que se estaba gestando un cambio y esperaba que se coronara en 2019, la verdad es que todo se adelantó y los concordienses mandaron una señal muy fuerte”, valoró.

“Este resultado fue producido por distintos factores, por la ola nacional, del intenso trabajo de los candidatos, pero también hubo un enorme acompañamiento de la dirigencia y la militancia de Cambiemos de todo Entre Ríos”, acotó.

Campaña apática

Al referirse a la campaña electoral la definió como “una campaña en la que no hubo mucho barullo, pero si fue muy intensa para nosotros porque recorrimos los barrios, la zona céntrica de las ciudades para charlar con los vecinos y comerciantes”.

En cuanto a la diferencia de escenarios políticos del 2009 cuando Benedetti asumió su primer mandato de diputado nacional, comparó al actual contexto como “que ahora hay menos confrontación, voy a estar en el bloque oficialista, y vamos a tener este equilibrio entre acompañar las medidas del gobierno nacional y defender los intereses de los entrerrianos y buscar acuerdos, porque si bien es saludable que Cambiemos haya tenido su convalidación política, no tiene lo suficiente para tener quórum ni en Diputados, ni en Senadores”.

Además recordó que en su primer mandato integró la comisión de Ambiente, la comisión de Economías Regionales y la comisión de Presupuesto y Hacienda. “Por lo menos me gustaría volver a Presupuesto y Hacienda porque habrá mucha actividad, tenemos que hacer competitivo al país, a la provincia, tenemos que trabajar mucho en la parte impositiva que está asfixiando a muchas actividades y a los ciudadanos”, reconoció. “Vemos el ejemplo de la energía en la que tenemos que analizar cuáles son los costos de la energía y la carga impositiva que tiene la factura que llega a nuestros hogares. Entre el IVA, los impuestos provinciales, y las tasas municipales la tarifa eléctrica se encarece”, agregó.

Por otro lado se refirió a la coparticipación federal: “Durante la última reforma de la Constitución Nacional se dictó una nueva ley de coparticipación nacional. El mecanismo establecido es muy complejo porque hace falta el acuerdo de todas las provincias y de todas las legislaturas provinciales, pero hoy se vive otro clima, porque el Presidente recibe a los gobernadores, por otro lado tenemos mandatarios provinciales que se reúnen por si solos con Macri o el ministro del Interior tratando distintos temas y buscando acuerdos. Más allá de las dificultades económicas de cada uno, que todavía siguen siendo muchas, por eso la ciudadanía votó a una esperanza y un voto a la confianza de que el camino emprendido por Cambiemos y el del presidente Macri es el correcto”.

Analizó que “el resultado electoral consolida a Cambiemos políticamente, de la misma manera en que se tranquilizó el valor del dólar luego de las PASO, la lucha económica sigue pero creo que va en el sentido correcto y en el mismo sentido, se está afirmando una justicia independiente, sin presiones pero necesitamos un Poder Judicial que tiene que estar a la altura de las circunstancias.

Es un poder del Estado que si bien sus miembros no son elegidos en elecciones cada cuatro año, pero cumplen un rol fundamental y tienen ahora el respeto político en cuanto a su accionar y es una justicia que puede actuar sin presiones del Poder político, así que no tengo dudas de que vamos a tener un aceleramiento en todas las causas en el país y en Entre Ríos, porque no lo está pidiendo la clase política lo están pidiendo los ciudadanos”.

Es muy importante que se ponga luz en hechos denunciado, que se condene y lo que metieron la mano en la lata que vayan preso”.

La oposición en la provincia

Al consultarle sobre el rol de los legisladores provinciales de Cambiemos para denunciar la corrupción del oficialismo provincial durante la era Urribarri, Benedetti aseveró: “Está claro que en los temas que tiene que ver con la corrupción hay denuncias hechas y están en la Justicia, y mal estaría que el poder político esté presionando en las causas, la Justicia tiene que actuar sola y libre de presiones para poder avanzar”.

En tanto adelantó que “tengo la predisposición para acudir a cualquier reunión que el gobernador considere necesaria y que tenga que ver con los intereses de Entre Ríos, ya hablé con los legisladores de la oposición para trabajar en conjunto, esto no quiere decir que coincidamos en todos los temas, pero si sentarnos a resolver los problemas. Ha llegado el tiempo del hacer y abordar los problemas”.

En cuanto a su visión electoral de cara al 2019, manifestó: “Voy a trabajar por un cambio político en Entre Ríos, lo vengo haciendo desde hace tiempo y voy a trabajar desde el lugar que considere que puedo ser más útil. En algunas oportunidades hice renunciamiento para poder alentar alianzas. Espero que Cambiemos esté a la altura de las circunstancias en cuanto a propuesta política en Entre Ríos, y en cuento a mecanismos para poder seleccionar los posibles candidatos. También podría ocurrir que en el transcurso del tiempo decante alguna candidatura que tenga con claridad apoyo y que sea necesario encontrar mecanismos, como sucedió ahora en las PASO para dirimir distintas propuestas de candidatos con reglas de juego claras e igualdad de oportunidades, en la que compitieron tres listas en Cambiemos”.