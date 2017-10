Hay una nueva convocatoria del programa “Credito Joven”

El gobierno de Entre Ríos, a través de Desarrollo Social, convoca a jóvenes profesionales a que presenten proyectos en el marco del programa Crédito Joven. Se reciben proyectos hasta el 17 y se otorgan créditos hasta 25 mil con mínimo interés.

El Gobierno provincial busca impulsar a aquellos jóvenes que posean una profesión, para concretar su formación y con ello aumentar sus ingresos personales.

Esta línea de créditos lanzada por el Ministerio de Desarrollo Social, financia herramientas, equipamiento, mejoramiento de los espacios productivos, acciones que tiendan a mejorar la comercialización y/o prestación de servicios y el acceso a los mercados.

Se puede solicitar montos de hasta 15.000 pesos sin interés, y hasta 25.000 pesos con un interés del 6 por ciento anual, a devolver en 18 meses con dos meses de gracia.

La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, aseguró que “este programa es una herramienta para que los jóvenes se inserten en el mundo laboral o fortalezcan los trabajos que desarrollan”.

Además, la titular de la cartera de Desarrollo Social dijo que “esto les permite que puedan proyectarse de otra manera, que implique soñar, establecer metas y objetivos. Animarse al crédito también supone un compromiso muy grande por parte de los jóvenes, y nosotros creemos en ellos”.

Los interesados deben preinscribirse a través del sitio web del Ministerio, ingresando en: www.desarrollosocial.entrerios.gov.ar/

Por consultas pueden comunicarse a la Dirección de Financiamiento y Administración llamando al 0343 4840581. O escribir al E-mail: creditojoven@gmail.com

Requisitos:



– Tener entre 18 y 35 años de edad.

– Tener formación terciaria y/o profesional de pregrado, grado o posgrado. Ser egresado de centros de formación técnica del CGE.

– No poseer un patrimonio mayor al equivalente a 50 canastas básicas.

– Presentar una garantía personal: consistente en un fiador garante solidario, quien deberá demostrar capacidad de responder ante dificultades de pago por parte del tomador del crédito.

– No poseer más de un bien inmueble registrable.

– No poseer más de un bien mueble registrable.