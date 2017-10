La CGT regional Parana aviso que “son gente de dialogo”

“De ninguna manera nos vamos a negar al diálogo” señaló uno de los titulares de la CGT Regional Paraná, Oscar Barbieri, sobre la invitación del Presidente; “esperemos que sea constructivo”, añadió y rechazó la “estigmatización” de las obras sociales. “Habría que analizar el aumento de entre el 240 y el 300 por ciento de los medicamentos”.



“En primer lugar me parece importante que el Presidente haya convocado a los referentes de los distintos actores sociales y de las instituciones porque es necesario agilizar algunas cuestiones”, comentó Oscar Barbieri respecto a los “consensos básicos” que presentó el presidente Macri este lunes desde ciudad de Buenos Aires.

A continuación, aseguró que la entidad obrera “de ninguna se negará a dialogo, esperemos que sea constructivo. Estamos dispuestos a dialogar, somos gente de diálogo, pero con el respeto de las partes”, definió el referente de la CGT regional Paraná.

“Creo que no arrancamos bien al decir que había muchos gremios, muchas obras sociales que realmente son importantes para la clase trabajadora y más en un tiempo en que lo público está colapsado”, agregó.

Seguidamente, consideró que “antes que estigmatizar a las obras sociales, habría que analizar por qué de alguna manera han disminuido sus prestaciones, lo que tiene que ver con la disminución del aporte de los trabajadores en relación por ejemplo al aumento de los medicamentos”.

“La industria farmacológica – amplió Barbieri – aumentó los remedios en un año y diez meses entre un 240 y 300 por ciento y los aportes de los trabajadores aumentaron un 50 por ciento en este año y diez meses de acuerdo al aumento salarial”, comparó. A la vez “ingresaron en el anterior gobierno y en este trabajadores monotributistas que han elegido su obra social”, señaló.

El dirigente de Dragado y Balizamiento también le dedicó un párrafo al cuestionamiento del presidente Macri sobre la cantidad de sindicatos: “No puede ser que haya más de tres mil sindicatos y solo 600 firmen paritarias anualmente”, se quejó el Mandatario.

Al respecto, el dirigente entrerriano analizó: “La cantidad tiene que con los trabajadores agremiados por su profesión y ese no es el problema porque su existencia es una forma de defender sus derechos y representar lo mejor posible a cada sector. Algunos tienen su convenio y el resto es arrastrado de alguna manera por esos acuerdos”, explicó.

Otros temas



El triunviro de la CGT Regional Paraná analizó otros pasajes del discurso que brindó hoy el presidente al presentar y contextualizar los lineamientos de una serie de reformas que promoverá el Gobierno nacional: “No me gustó lo que dijo y que tomó como ejemplo, al supuesto ordenanza que ganaba 100 mil pesos. Si lo gana será por antigüedad o por la dedicación que tiene y por otro lado, el Presidente habla de conchabos dentro del Estado y también en su Gobierno entraron 24 mil trabajadores y la mayoría no lo hizo por concurso, me preguntó cuál es la necesidad”, disparó Barbieri.

En ese sentido, agregó que en el ente “Administrador de Puertos de Buenos Aires entraron a trabajar 70 técnicos y profesionales y no lo hicieron por concurso y tienen sueldos de entre 90 y 150 mil pesos. Yo para creerle al Presidente a quien le acepto sus buenos deseos, creo que tenemos que hablar de todos los casos”, se despachó para finalizar.