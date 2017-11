Gabinete de Bordet: entre versiones y confirmaciones, se van cubriendo las vacantes de la primera etapa de recambios

Tras la salida de tres ministros y varios funcionarios del gobierno de Gustavo Bordet, conocidas la semana pasada, se van cubriendo las vacantes con distintos nombres y designaciones y, a la vez, hay cambios en algunos organismos. En general, se percibe un reordenamiento tendiente al control del gasto público que se refleja en reducción de ministerios y en la unificación de áreas. Los últimos nombres confirmados son de variado origen: Carolina Gaillard, Pablo Biaggini, Silvio Vivas y Eduardo Drovin, entre otros. Aun restan definiciones en lugares clave como Producción y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). También hay vacantes que no serán cubiertas. Un repaso por la primera etapa de recambios, mientras surgen rumores y desmentidas.

“Entendemos que desde lo político tenemos que hacer un gran gesto que la sociedad está esperando y que es reducir lo que se conoce como gasto político. Por eso, hemos reducido la cantidad de ministerios y más de 20 secretarías, subsecretarías y direcciones. Esto no significa que se entorpecerá la gestión, sino que se ganará en eficiencia y en centralización de la toma de decisiones para volcarla en favor y en beneficio de toda la población de la provincia”, explicó este mediodía el gobernador Gustavo Bordet en la Casa Gris, al tomar juramento a la nueva ministra de Gobierno, Rosario Romero, en reemplazo de Mauro Urribarri, publicó www.analisisidigital.com.ar.

Con la designación de Romero se cubrió uno de los tres ministerios que quedaron vacantes por las renuncias de sus titulares la semana pasada. Será el único que conservará su jerarquía. Los otros dos, el de Turismo, que ocupaba Adrián Fuertes, y el de Producción, a cargo de Carlos Scheppens, bajarán a la categoría de secretaría.

Para Producción, aún no hay un nombre confirmado, pero sí se anticipó que volverá al rango de secretaría que tenía antes de la segunda gestión de Sergio Urribarri, cuando se convirtió en ministerio. El actual secretario de Comercio, Néstor Loggio, y su par de Producción Primaria, Martín Barbieri, son algunos de los nombres que circulan por estas horas. También hay una versión que indica que la designación podría consensuarse con el flamante ministro de Agroindustria de la Nación, el entrerriano Luis Miguel Etchevehere, que viene de desempeñarse al frente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Turismo también bajará de rango, se convertirá en secretaría y se unificará con Cultura. Este cambio es bien simbólico del achique dispuesto: dos áreas que tuvieron rango ministerial quedan reducidas a una sola secretaría. Los empresarios del sector turístico habían manifestado su beneplácito al inicio de la gestión de Bordet, cuando se mantuvo la jerarquía de la cartera. Todavía no se expresaron respecto de esta nueva etapa. Al frente de la Secretaría de Turismo y Cultura estará la diputada nacional Carolina Gaillard (FpV), ex funcionaria urribarrista y familiar del ex mandatario.

“No voy a renunciar a la banca. Asumiré después del 10 de diciembre”, confirmó la legisladora ante la consulta de ANÁLISIS DIGITAL. Gaillard viene de integrar en cuarto lugar la lista de candidatos a diputados nacionales que impulsó el gobernador. En el Congreso, fue quien consiguió la restitución de los feriados puente. También acumula experiencia al frente de la Casa de Entre Ríos.

Al frente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) -tras la salida de José Spinelli, que llevaba 10 años en el cargo, y es titular del Registro Automotor Nº 5- asumirá Silvio Vivas, quien viene de desempeñarse como gerente general del organismo. Según publicó la revista ANÁLISIS en su última edición, desde su asunción Vivas fue considerado un “funcionario de medio tiempo”. “El hombre fuerte del juego vive en La Plata y llega solamente un día a la semana a Paraná desde 2008, cuando se transformó en gerente general por un pedido de Cristóbal López a Urribarri”, se indicó. También está vinculado al propietario de Canal 9 y empresario del juego, Jorge Pérez.

En la Secretaría de Justicia asumirá Pablo Biaggini, tras la salida de Martín Uranga, que renunció ante la designación de Romero al frente del Ministerio de Gobierno. En las últimas horas se produjeron cuestionamientos hacia su figura porque es sobrino del diputado provincial José Ángel Allende (FpV), que enfrenta causas por hechos de corrupción y amenazas. El funcionario acompañó a la nueva ministra durante la gestión de su esposo, José Carlos Halle, al frente de la Municipalidad de Paraná

Biaggini es actualmente titular del Ente Región Centro, que interactúa con los gobiernos de Santa Fe y Córdoba, es decir que, pese al achique, habrá que nombrar un representante. Pudo saberse también que a Martin Uranga se le ofrecería el cargo dejado por Biaggini. O sea, un cambio de roles. También habrá cambios en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), tras la salida de Juan Javier García. El ex intendente de Chajarí, tras ser también ministro de Planificación de Urribarri, vuelve a su pago, hoy gobernado por Cambiemos. También retorna a Chajarí José Luis Panozzo, otro ex intendente, que renunció al Consejo General de Educación (CGE).

Al frente del CGE ya fue confirmada Marta Landó. Bordet deberá enviar al Senado el pliego correspondiente. La funcionaria viene de desempeñarse en la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú y llegó al máximo estamento educativo por recomendación del senador nacional Pedro Guastavino y del diputado nacional electo Juan José Bahillo. Su cargo en Gualeguaychú fue cubierto por el ex vocal del CGE y ex legislador Héctor de la Fuente.

Otro cambio que se produjo fue la designación al frente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de Marcelo Casaretto, ex titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), en reemplazo de Alfredo Francolini.

Aunque sin mediar renuncias, otro cambio es el que tuvo lugar en Sidecreer. En la última asamblea Eduardo Drovin, proveniente del Iafas, donde era subgerente, asumió la presidencia del directorio, en reemplazo de Tomás Proske quien, a su vez, cumplía funciones en el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), adonde se quedó finalmente. Drovin también se desempeñó en el Casino de Concordia, donde Gustavo Bordet fue gerente antes de ser intendente, y fue gerente del Casino de Victoria.

Este miércoles, Drovin se presentó ante los trabajadores de la tarjeta de crédito estatal. También en las últimas horas fueron confirmados en sus cargos los demás miembros del directorio: la vicepresidenta Silvia Kupervaser y los directores titulares Gabriel Molina y Julio César Aldaz.

Donde no suena reemplazo para la saliente Luisina Pocay es en la Secretaría de Ciencia y Tecnología. No se sabe si el organismo continuará con ese rango. Lo mismo sucede con la Secretaria de Energía, a la cual renunció Raúl Arroyo, tras una década en el cargo. Un área que de momento no se va a cubrir es la que dejó vacante el ex intendente de Gualeguay y ex legislador Luis Erro. Se trata de la Coordinación de Políticas de Gobierno creada en la gestión de Bordet, pero sin estructura ni funciones del todo claras.

Si bien trascendió que iría a la Secretaría de Deportes, el ex vicegobernador José Cáceres desmintió la versión en las redes sociales. “Quiero comunicarle a mis compañeros y compañeras, y a quienes tampoco comparten conmigo el mundo de la política, pero que me están escribiendo y llamando, al igual que algunos amigos del periodismo, en virtud de las últimas noticias sobre mi posible llegada a la Secretaría de Deportes, que no he estado ni estoy buscando cargos políticos”, escribió el dirigente.

Otra versión que circula es la posible designación de José Ostrovsky al frente de la Casa de Entre Ríos, lo que produciría la salida del ex ministro de Turismo Hugo Marsó. Ostrovsky es un hombre de confianza de Bordet y viene desempeñándose al frente de un organismo creado en la actual gestión: la Subsecretaría de Turismo de Reuniones y Convenciones, consolidada con la reciente inauguración del Centro Provincial de Convenciones en Paraná.

A la par, Ostrosky está al frente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal) y es propietario junto al diputado provincial Pedro Baéz, imputado entre otras causas por enriquecimiento ilícito, del complejo termal Amanzi, en Villa Zorraquín, en Concordia. El emprendimiento figura a nombre de Innova Turismo SRL, integrada por las esposas de Ostrosky –María Anastasia Keuchguerian- y de Báez –Sofía Raquel Riquelme- junto a Horacio Bechara, designado por Bordet primero al frente de Sidecreer y luego en el directorio de Enersa. Ostrovsky también fue noticia en agosto cuando su cuñado y empleado de Codesal fue detenido con marihuana, cocaína y una pistola en un procedimiento policial en Concordia.

Otro movimiento que cobró fuerza en las últimas horas es la posible salida del gobierno del viceministro de Economía, Luis Erbes. El funcionario sería uno de los desplazados del área próximamente, según pudo saber ANÁLISIS DIGITAL. Erbes es considerado un hombre de confianza del ministro Hugo Ballay, pero al gobernador le preocupa no solamente la causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre sus espaldas, sino también las causas paralelas, por hechos de corrupción en el Estado, que podrían involucrarlo.