Tres concejales abandonaron el ente de turismo

Carolina Amiano y Amadeo Cresto, del Frente para la Victoria, y Daniel Cedro, del Frente Renovador, renunciaron al ENCOMTUR molestos por ordenanzas que no se cumplen y desconocimiento del destino de los fondos.

Según reveló el sitio www.diariodelsur.com.ar, los tres concejales que integraban el directorio, presentaron su renuncia.

En declaraciones a www.diariodelsurdigital.com.ar, una de las renunciantes, la edil Carolina Amiano del Frente para la Victoria, justificó su dimisión porque “claramente no se está cumpliendo con la Ordenanza. Lo hice mediante una nota y solicitando en qué se van a gastar los destinos de los fondos o en qué tenía planificado en Ente gastarlo y no tuvimos respuesta del EMCONTUR, ni del Director ni del área legal”.

Otro de los renunciantes, Daniel Cedro del Frente Renovador, explicó de manera parecida su determinación de abandonar el Ente Mixto Concordiense de Turismo. “Nosotros creemos que hay una Ordenanza que debe cumplirse y en función de eso hacerla cumplir o tomar las decisiones que correspondan. A nosotros hace un largo tiempo no se nos ha convocado a ninguna reunión y eso nos pasó a los tres concejales que conformamos el EMCONTUR, tanto del oficialismo, como de la oposición”, aseguró Cedro.

En efecto, uno de los principales reproches hacia la actual gestión del EMCONTUR, que encabeza Klaric, es que no ha llamado a reuniones de Directorio para debatir y diseñar las políticas turísticas para la ciudad. Tampoco ha sido posible que se ejecute el debido control de los ingresos obtenidos y de los gastos realizados.

Uno de los miembros del directorio, que representa a la actividad privada, precisó que hace más de 3 meses que no se lo convoca a reunión alguna, pese que el artículo 11, inciso a) de la Ordenanza Nº 35.625, exige realizar, como mínimo, una (1) reunión mensual.

Otro miembro del Directorio no ahorró críticas a la gestión de Max Klaric, tanto por la inacción en materia de promoción como por la falta de transparencia en los actos administrativos. Incluso, aseguró que hay personal del Ente contratado como monotributistas.

“Tengo sentimientos encontrados -confesó la concejal Amiano- porque me gusta trabajar para el turismo, pero no puedo acompañar porque no se está cumpliendo con la Ordenanza Nº35.625 y desde que asumió Max (Klaric) se hicieron apenas dos reuniones de Directorio y si uno se ajusta a la normativa no se estuvo cumpliendo.

“Si nosotros mismos no cumplimos con una Ordenanza como concejales -agregó la edil del FpV- después no podemos pretender que nuestras ordenanzas se cumplan y me parece que tenemos que dar el ejemplo”.

Amiano aclaró que “si se comienza a cumplir lo que dicta la Ordenanza, nosotros estaremos seguramente acompañando la gestión. Para eso estamos, para sumar ideas, para ayudar a que Concordia sea un destino turístico, pero consideramos que hay que cumplir con las normas”, insistió.

Daniel Cedro (Frente Renovador), al justificar su alejamiento, resaltó que “se debería haber presentado un Presupuesto y haberlo discutido en el seno del EMCONTUR, cosa que no se hizo”.

Cedro también puso de relieve que no se ha establecido una agenda para el año que viene. “Por ello, ante esta situación y otras más, nosotros planteamos no seguir en estas condiciones y pusimos a consideración nuestras renuncias”, confirmó.

