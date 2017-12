Alalí confirmo que habra nuevas elecciones en el SUOEMC y que no se postulara

El dirigente sindical y concejal del FPV reconoció la intimación del Ministerio de Trabajo de la Nación por presuntas irregularidades y confirmó que habrá elecciones. “Que se queden tranquilos que yo no voy a participar”, exclamó.

El actual secretario general del SUOEM (Sindicato Único de Empleados Municipales de Concordia), Iván Alalí, dialogó con el programa “Con todo al Aire” (Radio 10 Concordia) e hizo su descargo acerca de la declaración de “ineficacia jurídica” que expidió el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“El acto eleccionario de junio de 2016 lo hicimos como correspondía”, comenzó señalando el dirigente. Aclarando que fue supervisado por la delegación local del Ministerio de Trabajo. “Ellos avalaron todo lo que nosotros habíamos presentado y nos dieron una certificación provisoria, algo que le pasa no solamente a los gremios municipales sino a todos los gremios”, aclaró.

En ese sentido, reconoció el reciente llamado de la repartición nacional exhortando a que las elecciones internas se vuelvan a realizar. “Teóricamente es porque se enteró muy poca gente y dijeron que había firmas que no eran de ellos, es decir un despelote”, enfatizó.

Lo concreto es que la actual conducción gremial tiene tiempo hasta este viernes para hacer el llamado formal a un nuevo comicio para saber quién conducirá la entidad.

SE BAJÓ

“Seguramente alguno debe tener algún amigo o conocido allá”, se quejó Alalí. Subrayando que “nosotros no tenemos ningún problema en llamar a elecciones”. Ahí fue cuando confirmó que se baja de la idea de renovar su mandato, mencionando que “si la preocupación de ellos es sobre mi persona, que se queden tranquilos porque no me voy a presentar”.

A su entender, es “una etapa cumplida, con aciertos y errores”. Por lo que respaldará a un candidato, pero a nivel personal se “bajó” de la idea de participar. Algo que – reconoció – “venía pensando hace un tiempo”.

“Era mi último mandato, cada vez comparto menos tiempo con mi familia – tengo la suerte de ser abuelo – y además está mi trabajo en el Concejo Deliberante, que me absorbe muchas horas”, aseveró el dirigente.

Alalí cumple su segundo mandato, fue reelecto en 2016 y hasta esta novedad su plazo como autoridad expiraba recién en 2019.

Por último – y consultado acerca de las fechas – dijo que seguramente las nuevas elecciones internas del gremio “serán en febrero de 2018”.