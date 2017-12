Funcionario uruguayo aseguro que hay fondos disponibles para financiar la esclusa de navegacion de Salto Grande

El vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay, Juan José Domínguez, aseguró que están dadas las condiciones para abordar, en un futuro más o menos inmediato, la concreción de obras complementarias en la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Su finalidad sería dotar de navegabilidad el tramo norte del río Uruguay, con un dique compensatorio y las esclusas para atravesar el sector del complejo hidroeléctrico.

También consideró, durante su visita a Paysandú, que corresponde integrar a las organizaciones sociales a la Hidrovía del Río Uruguay, tal como se ha hecho en otras hidrovías, con buenos resultados. Domínguez destacó que “es importante tener en cuenta las perspectivas de funcionamiento de la Hidrovía del Río Uruguay, más allá de las dificultades que tiene. Hace años que hablamos de ella, sin embargo, casi no se habla en el universo de las hidrovías de esta parte sur”.

“Por ejemplo, no tenemos institucionalizadas las organizaciones sociales, pero tenemos hidrovías que en este momento están con poco funcionamiento aunque institucionalizadas, como es el caso de la Laguna Merín o la Laguna de los Patos”, reflexionó. “Este tipo de cosas hace que no sea sencillo trabajar, porque si bien hay mucho empuje de todos nosotros, mucha gente trabaja honorariamente, que es la mayoría. Me parece que es una acción importante de la sociedad respondiendo a un modo que estuvo tanto tiempo olvidado”, dijo.

“Se está evaluando que la esclusa que tiene que tener Salto Grande debe hacerse realidad. Ya no son solo aquellos que están preocupados desde siempre de que esto ocurra, sino que hoy empiezan a figurar en los papeles. Está por ejemplo en Cosiplan, que es un organismo de Unasur, donde se planifica el funcionamiento de la logística de toda América del Sur y figura que se va a hacer esta obra”, indicó.

Acotó que “en realidad no ha sido tan solicitada porque, en gran medida, fue siempre considerada como una necesidad, pero también como una quimera. Pero ya hay 300 millones de dólares en el BID y otros organismos que disponen de estos fondos para poder llevarla a cabo”.